Mysteerisankari jäi videolle terrori-iskun keskellä

Kenian hotellihyökkäyksen kaaoksen keskellä otettuihin videoihin ja kuviin on tallentunut länsimaisen erikoisyksikön sotilaaksi uskottu kasvonsa peittänyt henkilö. Asiasta uutisoivan War Zonen mukaan tunnuksettoman sotilaan aseet ja varustus kielivät siitä, että kuvissa näkyy amerikkalainen tai britti.

Alla olevissa tviiteissä näkyy kuvakaappauksia videoille tallentuneesta henkilöstä. Hänen varusteissaan oli muun muassa Yhdysvaltojen laivaston maineikkaisiin Navy SEAL -erikoisjoukkoihin yhdistetty merirosvolipputunnus. Joidenkin tviittajien mukaan kyseessä olisi kuitenkin aseiden perusteella brittiläinen erikoisjoukkojen sotilas.

Kyseinen sotilas näkyy esimerkiksi alla olevalla videolla juoksemassa edes takaisin auttamassa siviilejä ja toimimassa yhdessä kenialaisjoukkojen kanssa. Eräällä pätkällä mies kantaa haavoittunutta uhria turvaan terrori-iskun keskeltä.

War Zone huomauttaa, ettei videoille ole tallentunut muita vastaavasti toimivia ja varustautuneita sotilaita. Se voi merkitä sitä, että henkilö toimi enemmän tai vähemmän omin päin. Esimerkiksi Yhdysvaltojen asevoimien Afrikan esikunta on kiistänyt osallistuneensa iskun torjuntaan. Asevoimien mukaan iskua ainoastaan seurattiin.

Islamistisen Al Shabaab -terroristijärjestön taistelijat iskivät tiistaina iltapäivällä Nairobin ylelliseen Dusit D2 -hotelliin. Itsemurhapommittaja räjäytti itsensä ensin hotellin aulassa. Toinen pommi räjähti parkkipaikalla samoihin aikoihin. Ainakin neljä asemiestä alkoi sen jälkeen tulittaa siviilejä ja turvallisuushenkilökuntaa hotellissa ja lähirakennuksissa. Kenian hallitus tiedotti vasta keskiviikkona, että tilanne on saatu hallintaan ja operaatio terroristeja vastaan on ohitse.

Sekä Britannialla että Yhdysvalloilla on joukkoja Keniassa. Hotelli sijaitsee ulkomaalaisten ja diplomaattien suosimalla alueella.

Navy SEAL team 3 member at the Nairobi hotel attack pic.twitter.com/tAMDC8ZHvT

Few more pics of the UKSF member filmed yesterday in Nairobi, Kenya. #RiversideAttack pic.twitter.com/ZaGqJ0EvR6

— TP 🤟🏻 (@tacticalporn) January 16, 2019