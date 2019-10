Myrskypuuskat värittävät sadepäivää – ajokeli paikoin huono

Suomessa sataa lauantaina vettä, lunta ja räntää.

Lauantaisää on Suomessa paikoin erittäin tuulinen ja sateinen, kertoo Ilmatieteen laitos. Ajokeli on Oulun tasalta ylöspäin huono, Keski- ja Itä-Suomessa sekä Lapissa on voimassa maa-alueilla tuulivaroitus. Tuulen nopeus voi nousta puuskissa jopa 15 metriin sekunnissa. Tuuli- ja aallokkovaroitus on voimassa myös Ahvenanmerta ja Saaristomerta lukuunottamatta kaikilla merialueilla.

Maan eteläosassa sää pilvistyy lännestä alkaen ja myös vesisateita voi esiintyä. Keli kuitenkin selkenee iltaa kohden. Lämpötila on päivällä viiden ja kymmenen asteen välimaastossa, mutta illasta alkaen on viileämpää ja lämpötila voi laskea paikoin jopa kahteen asteeseen.

Keskiosassa maata on enimmäkseen selkeää ja poutaa, mutta alueen pohjoisosassa on pilvisempää ja myös räntä- ja vesisateita voi esiintyä. Päivän ylin lämpötila liikkuu kolmen ja seitsemän asteen haarukassa, yöllä jäädään yhden miinusasteen ja kolmen plusasteen välille.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on aluksi pilvistä ja ajoittaista vesisadetta, mutta sää muuttuu lumisemmaksi iltaa kohden. Lämpötila on alkupäivästä nollan ja viiden asteen tuntumassa, mutta yöllä jäädään nollan ja kuuden pakkasasteen haarukkaan.

Lapissa sää on pilvinen ja lumisateinen, mutta myös räntä- ja vesisadetta voi esiintyä. Sää selkenee iltapäivästä alkaen. Etelä-Lapissa lämpötila vaihtelee yhden pakkasasteen ja kuuden plusasteen välillä, muualla taas yhden lämpöasteen ja neljän miinusasteen haarukassa. Yöllä pakkasta on seitsemästä kahteentoista astetta, mutta pohjoisessa mittari voi laskea jopa seitsemääntoista astetta nollan alapuolelle.