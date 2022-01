Myrsky kurittaa Suomea – ”liikenteeseen lähtemistä vältettävä kaikin keinoin”

Ilmatieteen laitos on antanut ensimmäistä kertaa punaisen tason varoituksen ajokelistä.

Valtteri-lumimyrsky kurittaa Suomea tammikuun viimeisen viikonlopun aikana, ja talven rajuimmat lumipyryt helpottavat vasta sunnuntai-iltana. Foreca kehottaa välttämään liikenteeseen lähtemistä maan eteläosassa lauantai-illasta alkaen, kuvaillen tilannetta ”erittäin vaaralliseksi”.

Ilmatieteen laitos kertoo Twitterissä antaneensa ensimmäisen kerran varoituksen äärimmäisen huonosta ajokelistä. Varoitus koskee Uuttamaata.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta tulee viikonlopun aikana kertymään maan etelä- ja keskiosassa yleisesti 15-25 cm, etelässä paikoin jopa 25-35 cm. Lumipyry on kuluneen talven rajuin, ja sakeimmillaan lauantai-iltana ja sunnuntain vastaisena yönä.

Lumisateet jatkuvat kuitenkin vielä sunnuntaina. Lumisateet heikkenevät päivän aikana lännestä alkaen.

Myrskyn on varoitettu aiheuttavan sähkökatkoksia.

