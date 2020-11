Myrsky iskee Suomeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lähimmän vuorokauden aikana luvassa on kovaa tuulta ja runsaita sateita.

Matalapaine voimistaa Ilmatieteen laitoksen mukaan tuulia maa- ja merialueilla lähimmän vuorokauden aikana. Merillä myrskyää ja maa-alueilla esiintyy myrskypuuskia.

Samalla lännestä leviää runsaita sateita. Lämpötila on yöllä lännessä poikkeuksellisen korkea, 13-14 astetta.

Perämerelle on annettu aallokkovaroituksia, rannikkoalueille tulvavaroituksia ja Itä-Suomeen tuulivaroituksia.

Tuulisuus vöhentynyt 50-luvulta

Ilmatieteen laitoksen julkaiseman tuoreen tutkimusraportin mukaan keskimääräinen tuulisuus Suomessa on vähentynyt 1950-luvulta lähtien.

Raportissa käytiin läpi voimakkaiden tuulien ja myrskyjen esiintyvyyttä Euroopassa ja Suomessa viimeaikaisten tutkimusten pohjalta. Raportin mukaan keskimääräinen tuulisuus Suomessa on vähentynyt 1950-luvulta lähtien. Myös Ruotsissa ja Virossa tuulisuuden trendit ovat olleet laskevia.

Tuulisuudessa havaitut muutokset selittyvät pääosin ilmakehän luontaisella vaihtelulla ja muutoksilla maanpinnan rosoisuudessa, kuten puuston kasvulla ja rakentamisen lisääntymisellä.

Myrskytuhoissa ei ole Suomessa nähtävissä samanlaista trendiä, vaan vuosien välillä on suurta vaihtelua.

– Euroopassa on sama tilanne, mutta vuosina 1990-2010 on Euroopassa havaittu äärimmäisen tuhoisia myrskyjä. Suomi on välttynyt näiltä myrskyiltä, kertoo tiedotteessa yksikönpäällikkö Hilppa Gregow Ilmatieteen laitokselta.