Myrkytyksiä, hakkerointia – näin toimii GRU:n salainen yksikkö 29155

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eliittiyksikön kerrotaan keskittyvän arkaluontoisiin tehtäviin ulkomailla.

Venäjän sotilastiedustelu GRU on liitetty viime vuosina useisiin salamurhiin, murhayrityksiin ja muihin operaatioihin ympäri Eurooppaa. Useimpien otsikoihin nousseiden tekojen takana on eri tiedustelu- ja medialähteiden mukaan ollut GRU:n salamyhkäinen yksikkö 29155.

Sen toimintaa sivutaan tästä löytyvässä Yhdysvaltain kongressin tutkimuspalvelun raportissa. Siinä käsitellään Venäjän sotilastiedustelun toimintaa.

Raportissa listataan yksikköön 29155 liitettyjä merkittäviä operaatioita. Niitä ovat olleet hyökkäys Ukrainan Krimille ja niemimaan valloitus vuonna 2014, bulgarialaisen asekauppias Emilian Gebrevin myrkytys vuonna 2015, Montenegron vallankaappausyritys ja pääministerin murhasuunnitelma vuonna 2016 sekä entisen GRU:n kaksoisagentti Sergei Skripalin ja hänen Julia-tyttärensä myrkytys Britannian Salisburyssä vuonna 2018.

Venäjän syyllisyyttä kaikkiin yllä mainittuihin tekoihin on ollut hyvin vaikea kiistää ja GRU:n rooli operaatioissa on paljastunut jopa tehtäviä suorittaneita tiedustelu-upseereita myöten suorastaan yllättävän nopeasti. Esimerkiksi passitiedot ovat päästäneet jopa itsenäisiä tutkijoita tehokkaasti Venäjän eliittivakoojien jäljille. Venäläisten tiedustelijoiden on jopa havaittu rekisteröineen autojaan yksiköidensä osoitteisiin.

Vaikka osa virheistä vaikuttaakin olevan aitoa epäpätevyyttä ja löysiä sääntöjä, tarjotaan Amerikkalaisraportissa Venäjän tiedustelun epäonnistumisille tarjotaan myös vaihtoehtoista selitystä.

– Jotkin näistä hyökkäyksistä paljastuivat huolimattoman tai kehnon vakoiluosaamisen takia ja johtivat syytöksiin GRU:n epäpätevyydestä. Jotkut analyytikot ovat kuitenkin sitä mieltä, että joidenkin iskujen tarkoituksena on pikemminkin lähettää viesti kuin salata [Venäjän] syyllisyys.

29155

GRU:n yksikköä 29155 kuvataan kongressin raportissa ”eliittiyksiköksi, joka suorittaa ulkomailla arkaluonteisia tehtäviä, mukaan lukien salamurhia ja kohdistettuja iskuja”.

Yksikkö on tiettävästi kytköksissä Moskovan lähistöllä Senezhissä sijaitsevaan Venäjän erikoisjoukkojen päämajaan. Yksikön päällikön uskotaan olevan kenraalimajuri Andrei Averjanov. Eräs Britannian Skripal-iskun myrkkymiehistä, Anatoli Tshepiga, kuvattiin Averjanovin tyttären häissä vuonna 2017.

Amerikkalaisraportin mukaan monet tunnetut yksikön 29155 tiedustelu-upseerit ovat palvelleet aiemmin GRU:n Spetsnaz-erikoisjoukoissa. Yksikkö myös vaikuttaa toimivan Spetsnazin koulutuskeskuksena tunnetusta tukikohdasta käsin.

Ranskalaislehti Le Monde kohautti vuonna 2019 kertomalla eurooppalaisiin tiedustelulähteisiin viitaten, että yksikkö 29155 oli pyörittänyt tukikohtaa Ranskan Alpeilla.

Mainittujen korkean profiilin operaatioiden lisäksi yksikkö 29155 on kytketty muun muassa Maailman antidopingtoimisto WADA:n ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n hakkerointiyrityksiin Hollannin Haagissa vuonna 2018. WADA tutki tuolloin Venäjän valtiollista doping-ohjelmaa ja OPCW Venäjä epäiltyä kemiallisten aseiden käyttöä Britannian Salisburyssä.

Amerikkalaisraportissa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten neljä diplomaattipasseilla maahantullutta GRU:n agenttia otettiin kiinni Britannian tiedustelun tuella. GRU-miehet olivat tiedustelleet OPCW:n päämajan lähialueita ja kirjautuneet sen vieressä sijaitsevaan hotelliin. Agenttien autosta löydettiin ”korkean teknologian laitteita”, joita olisi voitu käyttää OPCW:n verkkojen hakkerointiin. Laitteet takavarikoitiin ja agentit karkotettiin maasta.