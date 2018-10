Myrkytetty vakooja oli antanut MI6:lle tietoja Vladimir Putinin kumppanista

Sergei Skripal kertoi Britannialle korruptiosta, johon myös Venäjän tiedustelupalvelun johtaja oli sekaantunut.

Maaliskuussa murhayrityksen kohteeksi joutuneen Sergei Skripalin kohtaloon saattoivat vaikuttaa tiedot, joita hän välitti Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen Britannian tiedustelupalvelulle (MI6).

Uusien kirjapaljastusten mukaan Skripal oli kertonut Venäjällä 1990-luvulla tapahtuneesta korruptiotapauksesta, johon myös presidentti Vladimir Putinin läheinen kumppani Nikolai Patrushev oli sotkeutunut.

Skripal kuvaili tietoja ”arkaluontoisiksi” viime vuonna antamassaan haastattelussa. Tapaus kytkeytyi Venäjän hallinnon jäseniin, jotka olivat ylilaskuttaneet julkisista hankinnoista ja keksineet kuvitteellisia budjettikohteita. Kavalletut varat oli jaettu korruptioringin kesken.

Skripalin kanssa työskennellyt laivastoupseeri oli jäänyt kiinni kyseisten tietojen välittämisestä länsimaille. Hän kuoli Venäjän tiedustelupalvelun kuulustelun jälkeen.

Virallisen selityksen mukaan sotilassairaalasta kuristettuna löydettu upseeri oli tehnyt itsemurhan, mutta useat irtileikatut sormet tekivät tapauksesta vähintäänkin kyseenalaisen.

Myös Skripal jäi kiinni, mutta hän ei maininnut kuulusteluissa korruptiovyyhtyiä, joka koski myös Venäjän tiedustelupalvelu FSB:tä tuolloin johtanutta Petrushevia. MI6:n arvion mukaan tämä pelasti Skripalin hengen.

Oliko Skripal myrkkymiesten varakohde?

Neuvostoliiton kaatuminen oli järkyttänyt Skripalia, joka suhtautui hyvin kielteisesti Venäjän uuteen presidentti Boris Jeltsiniin. Hänen eronpyyntönsä maan sotilastiedustelusta (GRU) hylättiin, sillä tiedustelupalvelu tarvitsi epätoivoisesti päteviä agentteja.

Skripal lähetettiin lopulta Madridiin, jossa hän aloitti yhteistyönsä Britannian tiedustelupalvelun kanssa.

On edelleen epäselvää, miksi GRU:n agenteiksi epäillyt henkilöt iskivät Skripalin kimppuun näin kauan alkuperäisten tapahtumien jälkeen. Patrushev toimii nykyään Venäjän turvallisuusneuvoston valtiosihteerinä.

Erään teorian mukaan GRU-agenttien ensisijainen kohde olisi ollut Aleksandr Poteyev, joka paljasti vuonna 2010 kymmenen peitetehtävissä olleen venäläisagentin henkilöllisyydet Yhdysvalloille. Kun Poteyeviä ei löynyt, päättivät ”myrkkymiehet” valita seuraavan kohteen listalla.

BBC:n toimittaja Mark Urbanin teos The Skripal Files: The Life and Near Death of a Russian Spy julkaistiin tiistaina Yhdysvalloissa.