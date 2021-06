Myöskään Mari Holopainen ei äänestä sote-esityksen puolesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden Inka Hopsu ja Mari Holopainen eivät aio äänestää hallituksen sote-esityksen puolesta.

Inka Hopsun ja Mari Holopaisen mielestä hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on ensisijaisesti suuri hallintouudistus, jonka tavoitteet jaetaan laajasti, mutta jonka aikataulu ja rahoitusmalli sisältävät valitettavasti yhä merkittäviä haasteita.

Sote-palveluiden ja kuntiin jäävien palveluiden kustannuslaskelmiin käytetyt kertoimet jättävät toivomisen varaa. Kertoimet eivät riittävästi huomioi kuntien väkimäärää, vieraskielisen väestön osuutta, kaupungeille tyypillisiä segregaation hoidon kuluja tai esimerkiksi maan eri osien erilaisia vuokra- ja tilakuluja.

Myös kuntien taloudellisen lähtötilanteen arvio on puutteellinen muun muassa koronakriisin suuren vaikutuksen vuoksi, he sanovat.

Rahoituksen olisi vastattava alueiden todellista tarvetta ja kustannuksia, ei rangaista kaupunkien korkeammista kustannuksista tai pitkien etäisyyksien kuluista.

Kustannusten kasvua kuvaava indeksi on keskimääräinen ja kuvaa heikosti sote-kulujen kasvua.

– Valtion hyvinvointialueille osoittama rahoitus erkaantuu vähitellen palvelujen todellisista järjestämiskustannuksista erityisesti sellaisilla alueilla, joissa kustannustaso on korkea, kuten valiokuntakäsittelyssä on noussut esiin. Sääntelyä indeksin rakenteesta on syytä muuttaa, Holopainen korostaa.