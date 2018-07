Myös Vladimir Putinilta jättivirhe Helsingissä, Kreml oikaisi hiljaa

400 miljoonaa dollaria pieneni 400000 dollariin.

Helsingin huippukokouksen lehdistötilaisuudessa maanantaina Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti sijoittaja Bill Browderia Venäjältä saamistaan varoista otetun 400 miljoonan dollarin lahjoituksesta Hillary Clintonin presidenttikampanjalle.

Putin toivoo järjestelyä, jossa Venäjä pääsisi kuulustelemaan Browderia. Bill Browder on kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä, joka on saanut aikaan useissa maissa Venäjän vastaisia pakotteita.

Venäjän syyttäjänviraston Alexander Kurennoi on nyt korjannut ”presidentin pyynnöstä” oikeaa summaa. Kurennoin mukaan kyse olikin 400 000 dollarista.

Bill Browder toteaa twitterissä, että oikea summa on nolla dollaria.

Would ja would not

USA:n presidentti Donald Trump korjasi niin ikään tiistai-iltana Suomen aikaa Helsingin lehdistötilaisuudessa sanomaansa. Trumpin mukaan hän oli avainlauseessa sanonut ”would”, kun hänen olisi pitänyt sanoa ”would not”.

Trump sanoi Helsingissä näin:



– My people came to me, Dan Coats came to me and some others, they said they think it’s Russia. I have President Putin, he just said it’s not Russia. I will say this: I don’t see any reason why it would be.

Nyt Trump sanoo, että hänen piti sanoa ja hän luuli sanoneensa näin:



– My people came to me, Dan Coats came to me and some others, they said they think it’s Russia. I have President Putin, he just said it’s not Russia. I will say this: I don’t see any reason why it would not be.

Lausuman sisältö muuttui puuttuneen not-sanan myötä niin, että Venäjä ei olisi presidentin mielestä sekaantunut USA:n vaaleihin. Tästä nousi suuri kohu.

BREAKING: After Putin accused me at the Helsinki Summit of donating $400m to the Hillary Clinton campaign, the Russian General Prosecutor clarified that Putin should have said $400k. The real answer is I donated ZERO. Total amateur hour. https://t.co/xqxsglR7sj — Bill Browder (@Billbrowder) July 17, 2018

JUST IN: President Trump clarifies, saying he misspoke in Helsinki during joint presser with Vladimir Putin; he meant to say: "I don't see any reason why it WOULDN'T be Russia" vs "WOULD be Russia" regarding 2016 U.S. election interference: https://t.co/kg2dOdCL6i pic.twitter.com/fzNdUnsuyF — Good Morning America (@GMA) July 17, 2018