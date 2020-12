Työterveyshuollonkin halutaan jakavan koronarokotteita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tehokas jakelu vaatii lääkäripalvelujen mukaan sekä yksityisiä että julkisia toimijoita.

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) pitää hyvänä kansallisen koronarokotusten strategian linjausta, jonka mukaan työterveyshuolto ja yksityinen sektori voivat olla yhteistyökumppaneita rokotteiden antamisessa.

Valtioneuvosto hyväksyi Suomen COVID-19-rokotestrategian 2. joulukuuta. Strategian mukaan rokotuksista vastaavat kunnat. Ne voivat tehdä yhteistyötä keskenään, sairaanhoitopiirien sekä työterveyshuoltoyksiköiden ja yksityisen sektorin kanssa.

LPY:n hallituksen jäsen, Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono sanoo, että koronarokotusten jakelu tulee toteuttaa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Tämä on mahdollista vain hyödyntämällä kaikkia toimijoita, niin yksityisiä kuin julkisia.

Strategian mukaan ensimmäiseksi rokotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Rokotukset voisivat alkaa tammikuussa, mikäli rokotetta on Suomessa saatavilla.

− Suuri osa terveydenhuollon henkilökunnasta on sellaisen työterveyshuollon piirissä, jonka tuottaa yksityinen toimija. Siksi on luontevaa, että myös yksityinen työterveyshuolto on keskeisessä roolissa rokotteiden antamisessa, jotta kaikille terveydenhuollon ammattilaisille saadaan rokotteen antama suoja mahdollisimman nopeasti, Bono toteaa tiedotteessa.

Bono painottaa, että kun rokotusvuoroon tulee työikäinen terve väestö, myös silloin on tärkeää toteuttaa rokotukset tehokkaasti ja myös silloin tarvitaan yksityisen terveydenhuollon apua.

− Työikäisen väestön tehokas rokottaminen tekee mahdolliseksi elinkeinoelämän ja koko yhteiskunnan nopean toipumisen, koska silloin yrityksissä ja muissa organisaatioissa voidaan luopua korona-ajan poikkeusjärjestelyistä. Kun koko työpaikan henkilökunta rokotetaan yhden palveluntuottajan toimesta, voidaan normaaleihin työntekomalleihin siirtyä sujuvasti ja nopeasti, Bono kertoo.

LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen korostaa, että yksityisen terveydenhuollon toimijoiden täytyy olla mukana jo koronarokotusten suunnitteluvaiheessa. Rokotusten toteuttamisessa ei saa sulkea ulkopuolelle yhtään sellaista toimijaa, jolla on edellytykset rokotusten hoitamiseen.