Myös paperin käyttöä rajoitetaan Venäjällä

Siperiassa sijaitsevan Novosibirskin kerrotaan ohjeistaneen kaupungin työntekijöitä säästämään työssään paperia.

Meduza-uutissivuston mukaan Novosibirskin kaupunginvaltuuston puhemies Dmitri Asantsevin allekirjoittama ja avustajille kohdistettu määräys on vuotanut julkisuuteen.

Taustalla on tulostinpaperin viimeaikainen kallistuminen. Maan kauppaministeriö julkaisi aiemmin varoituksen mahdollisista saatavuusongelmista.

BBC:n mukaan monet kaupat ovat aloittaneet elintarvikkeiden säännöstelyn Venäjällä. Toimenpidettä perusteltiin sodan alkuvaiheessa mustassa pörssissä käydyn kaupan ja siitä syntyvän hintapaineen rajoittamisella.

Muun muassa sokerin kerrotaan loppuneen supermarketeista Moskovassa.

City Council aides in Novosibirsk have reportedly received orders to limit their use of paper. Printer paper prices have spiked in Russia, following a statement from the Trade Ministry about possible shortages. https://t.co/ByGNseELF9 pic.twitter.com/fPXb2Qemj9

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 22, 2022