Myös Nato karkottaa Venäjän edustajia

Hermomyrkkyiskun seurauksena kaikkiaan yli 140 venäläistä diplomaattia on karkotettu 25 eri maasta.

Nato kertoo peruvansa seitsemän venäläisdiplomaatin akkreditoinnin puolustusliiton päämajasta. Toimenpide tarkoittaa käytännössä edustajien karkottamista.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoo myös peruvansa kolme vireillä ollutta akkreditointipyyntöä. Karkotukset pienentävät Venäjän edustuston kokoa kolmasosalla.

– Tämä lähettää Venäjälle selvän viestin siitä, että tuomittavilla ja vaarallisilla toimilla on hintansa. Venäjän vastaus Salisburyn tapahtumiin ei ole ollut rakentava, Stoltenberg sanoi tiedotustilaisuudessa.

Pääsihteerin mukaan karkotukset on suhteutettu tarkkaan Naton velvoitteisiin ja muiden maiden toimenpiteisiin.

– Tämä ei muuta suhtautumistamme Venäjään. Olemme edelleen sitoutuneita sekä vahvaan puolustukseen että avoimeen dialogiin, Stoltenberg totesi.

Tähän mennessä yli 140 Venäjän diplomaattia on karkotettu 25 eri maasta.

