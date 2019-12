”Myös maaseudulla ihmetellään keskustan linjaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskusta on monien mielestä maksanut kohtuuttoman hinnan haluamistaan maakunnista, Timo Heinonen arvioi.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinosen mukaan Antti Rinteen (sd.) ja Sanna Marinin (sd.) hallitukset vaikuttavat miellyttävän vain vasemmistoliiton kannattajia.

Hän viittaa Helsingin Sanomien uuteen gallupiin, joka kertoi muiden hallituspuoluiden kannatuksen sulaneen entisestään. Erityisesti keskustan tilanne on vaikea.

– Yrittäjät ovat hermostuneita ja epäileviä siitä, mitä kaikkea tulevaisuus tuo tullessaan. Nyt alkavana vuonna jo monet yrittäjyyttä heikentävät päätökset tulevat voimaan. Myös maaseudulla ollaan ihmeissään siitä, että keskusta on hyväksynyt poikkeuksellisen rajut bensan ja dieselin veronkorotukset alkavalle vuodelle, Timo Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Kansanedustaja toteaa, ettei hallituksen suunnittelema verouudistus tule ainakaan helpottamaan asumista pitkien etäisyyksien maassa.

– Ymmärrän hyvin, että tällaiset esitykset karkottavat äänestäjiä ja tukijoita keskustalta. Myöskään holtiton talouspolitiikka ei näytä miellyttävän keskustalaisia, ja aika moni näyttää olevan sitä mieltä, että 22 maakunnasta puolue on maksanut aivan liian kovan ja kohtuuttoman hinnan, Timo Heinonen sanoo.

Nykyisen hallituksen tekemä historiallisen vähäinen lakiesitysmäärä on herättänyt ihmetystä.

– Keväästä asti Suomea hallinnut demarijohtoinen vasemmistohallitus on tähän mennessä antanut eduskuntaan ennätyksellisen vähän eli vain 104 lakiesitystä. Se on itseasiassa vähemmän kuin yksikään hallitus on antanut ensimmäisillä valtiopäivillä 40 vuoteen. Avustajakunnan kasvattaminen ennätyssuureksi ei siis ole näkynyt määrällisesti lainvalmistelussa, mutta ei muuten myöskään laadullisesti, Heinonen pohtii.

Viime vaalikauden oppositiopuolueet arvostelivat silloista hallitusta lainvalmistelun tasosta ja eduskuntakäsittelyssä ilmenneistä ongelmista. Kansanedustaja toteaa asetelman kääntyneen päälaelleen.

–Nyt esimerkiksi vihreiden sisäministeri Maria Ohisalon lakiesitys turvapaikkaa hakeneiden hakemusten käsittelemiseksi todettiin lukuisilta kohdilta perustuslain kanssa ongelmaiseksi. Esitystä ei viety eteenpäin. Eli niin ne puheet ja teot ovat ristiriidassa, ja perustuslakia yritetään venyttää omien esitysten kanssa, Heinonen kirjoittaa.

Lähes 100 avustajaa ja valtiosihteeriä nostaa parhaillaan jopa 10 000 euron kk-palkkaa ja asiat eivät etene. Suu vain käy ja some laulaa. Olisiko aika hieman kohtuullista tätä kaveriarmeijaa? #marin #hallitus #erityisavustaja #valtiosihteeri @Demarit https://t.co/kiwdlKoT6Q — Timo Heinonen (@timoheinonen) December 28, 2019