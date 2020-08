”Myös lennot Helsinki-Vantaalle lopetettava tai harvennettava”

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laihon mukaan Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun suuntautuvien lentojen kieltäminen ei riitä.

– Myös lennot Hki-Vantaalle on lopetettava tai harvennettava aivan välttämättömään. Ja huomioitava välilaskujen kautta tulleet, Laiho tviittaa.

Hän kysyy, ”eikö Uudellamaalla ole enää mitään väliä”.

– Miksi hallitus ei aja Suomen etua?, Laiho jatkaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala puolestaan katsoo, että matkustusrajoituksiin tarvitaan laajempaa tarkastelua.

– Toivottavasti tämä on hallituksen agendalla nyt eikä huomenna, hän tviittaa.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kertoi maanantaina tuovansa tiistaina hallituksen neuvotteluun esityksen, jonka mukaan lennot Skopjesta kielletään toistaiseksi. Skopjesta Turkuun lentäneiltä on löydetty testeissä runsaasti koronavirustartuntoja. Muita lentoja ei Harakan mukaan oltaisi aikeissa kieltää.

Ministeri totesi Twitterissä sekä tartuntojen määrän, että toimen olevan poikkeuksellisia.

– Vahva viestimme on: älkää matkustako riskimaihin, Harakka sanoi.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on kiitellyt Harakan esitystä sellaiseksi kohdennetuksi toimeksi, joita tarvitaan taudin leviämisen estämiseksi.

