”Myös joitakin salaisuuksia” – Tässä on uusi Air Force One

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on paljastanut ABC Newsille uusia yksityiskohtia tulevan sukupolven Air Force One -lentokoneista.

Trumpin mukaan presidentin virkakoneille on tulossa osana miljardihankintaa myös ”isänmaalliset pintaväritykset”.

Air Force One -käsitteellä tarkoitetaan laajassa mielessä mitä tahansa lentokonetta, joka kuljettaa Yhdysvaltain presidenttiä. Termillä viitataan yleensä kahteen erikoisvarusteltuun Boeing 747-200B-matkustajakoneeseen, joihin on rakennettu ylelliset tilat presidentille, lääkintähenkilökunnan leikkaussali ja ”sata ihmistä ruokkiva” keittiö.

Donald Trumpin mukaan myös tuleva kone pohjautuu 747:n runkoon, mutta sen siipiväli tulee olemaan ”paljon aiempaa suurempi”. Presidentti esitteli ABC:n julkaisemalla videolla eri luonnoksia seuraavasta Air Force Onesta.

Trump vihjasi, että lentokoneen varustukseen kuuluu myös salaisia osia. Harrison Fordin tähdittämästä Air Force One -elokuvasta tuttua ”pakokapselia” ei ole silti luvassa.

– Tiedätkö, on joitakin salaisuuksia, joista meidän ei varmaankaan tulisi keskustella, presidentti sanoi toimittaja George Stephanopoulokselle.

Uuden sukupolven lentokoneiden on määrä valmistua noin vuonna 2024.

– En suunnittele näitä itseäni varten, vaan tulevia presidenttejä, Trump totesi.

EXCLUSIVE: Pres. Trump unveils his new patriotic paint job for Air Force One during one-on-one with @ABC News' @GStephanopoulos. https://t.co/Oiq3NoMvPO pic.twitter.com/QVvXElQ4dM

— ABC News (@ABC) June 13, 2019