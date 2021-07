Myös Johnson & Johnsonin rokote suojaa deltamuunnokselta

Kaikkien käytössä olevien rokotteiden kerrotaan ehkäisevän tehokkaasti vakavaa tautimuotoa.

Johnson & Johnson -yhtiön koronavirusrokotteen arvioidaan suojaavan tehokkaasti myös deltamuunnoksen aiheuttamalta infektiolta.

Vain yhden annoksen vaativan rokotteen luomat vasta-aineet ovat riittävällä tasolla ainakin kahdeksan kuukauden ajan. Suojavaikutus oli hieman heikompi alkuperäiseen viruskantaan verrattuna, mutta parempi kuin Etelä-Afrikan betamuunnosta vastaan.

Johnson & Johnsonin tiedotteen mukaan tutkimustulokset on lähetetty tieteelliseen julkaisuun vertaisarviointiin. Tutkimuksessa keskityttiin oireettomien ja lievien tautitapausten sijasta keskivaikean ja vakavan tautimuodon ehkäisyyn.

– Suojavaikutus muunnoksia vastaan on odotettua parempi, virustutkija Dan Barouch toteaa.

New York Times -lehden mukaan deltavariantti aiheuttaa tällä hetkellä noin neljäsosan Yhdysvaltain uusista tautitapauksista. Maassa on käytetty pääasiassa Pfizerin ja Modernan mRNA-rokotteita, minkä ohella Johnson & Johnsonin tuotetta on annettu noin 11 miljoonalle ihmiselle.

Imperial College London -yliopiston tutkija Danny Altmann muistuttaa, että kaikki käyttöön hyväksytyt rokotteet suojaavat tehokkaasti vakavalta tautikuvalta. Hänen mukaansa eri tutkimuksissa ilmoitettuja prosenttilukuja ei kannata tuijottaa liian tarkasti.

– Se on vähän kuin kiistelisi siitä, kannattaako hankkia 240 tai 280 kilometriä tunnissa ajava Ferrari vai Porsche, jos kadun nopeusrajoitus on 50 kilometriä tunnissa, Altmann vertaa.

