Myöntyvyyspolitiikka voisi ministerin mukaan käydä kalliiksi

Tytti Tuppurainen sanoo Vladimir Putinin vahvasti yhdistäneen Eurooppaa.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) puhui eduskunnan keskustelussa ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Hänen mukaansa puolustaessamme Eurooppaa ”me emme puolusta vain kansojamme, rajojamme, kansalaisiamme, vaan me puolustamme arvojamme, meidän elämäntapaamme, meidän yhteiskuntamalliamme”.

– Kun Euroopan unioni seisoo Ukrainan rinnalla, niin Euroopan unioni puolustaa myös omia arvojaan, Tytti Tuppurainen aloitti.

Hänen mukaansa kyseessä eivät ole vain Venäjän aggressiiviset sotilaalliset toimet Ukrainaa kohtaan.

– Kysymyksessä ovat Venäjän toimet, joilla se haluaa horjuttaa koko eurooppalaista turvallisuusjärjestyksen pohjaa, ja sitä kautta myös Suomi on osallisena tässä kokonaisuudessa. Venäjä haluaa heikon Euroopan, Venäjä haluaa hajanaisen, fragmentoituneen Euroopan unionin, se haluaa hajottaa ja hallita, mutta paradoksaalisesti näissä (Vladimir) Putinin toimissa on käynyt juuri päinvastoin, ministeri jatkoi.

– On nimittäin niin, että länsi ja Euroopan unioni ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen vahvasti ja yhtenäisesti Ukrainan rinnalla ja vastaamassa näihin Venäjän toimiin — se on käsin kosketeltavaa ministerineuvoston kokouksissa ja yhteydenpidossa kollegoiden kanssa.

Ukrainan sinikeltaisiin väreihin pukeutuneen ministerin mukaan Euroopan unioni reagoi yhdessä vahvasti tähän Venäjän muodostamaan uhkaan.

– Me asetamme yhdessä kumppaneiden ja liittolaisten kanssa kovia pakotteita, jotka kohdennetaan tarkoin kohtiin, joilla voimme padota Venäjän aggressiivista toimintaa. Mutta ei niillä ole väkivallan voimaa, se on tunnustettava. Pakotteet ovat aina vain pakotteita. Me toimimme oikeusvaltion periaatteella, demokratian periaatteilla, teemme voitavamme ja emme ole unissakävelijöitä, Tuppurainen sanoi.

Hänen mukaansa ”ei tämä Venäjän toiminta ole voinut tulla kenellekään yllätyksenä”.

– Putinin puheita jo vuosien ajalta ovat seuranneet teot. Venäjä ottaa nyt etäisyyttä Euroopasta, eurooppalaisista arvoista. Venäjä hakeutuu nyt kauemmas siitä diplomaattisesta raiteesta, jolla ratkaisuja tähän tilanteeseen pitäisi hakea. Meidän on kohdattava Venäjä yhdessä. Nyt on kaikki syy vahvistaa Euroopan unionia kaikin tavoin, syventää sen yhteistä turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä, syventää sen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaikuttavuutta.

– Nyt ei ole syytä ymmärtää liian tarkoin Venäjän turvallisuushuolia. Sen kaltaista myöntyvyyspolitiikkaa meidän ei tule harjoittaa — se voi käydä meille kalliiksi. Diplomatia ei tarkoita sitä, että me luopuisimme omista periaatteistamme. Jos lähtee sutta pakoon, voi tulla karhu vastaan.

Ministeri sai istuntosalista oppositiolta puheensa jälkeen hyvä- ja erinomainen-huutoja.

