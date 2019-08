Myönteinen käsitys Euroopan unionista vahvistunut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eurobarometrin mukaan tyytyväisyys on kasvanut kaikilla osa-alueilla.

Kansalaisten myönteinen käsitys Euroopan unionista on vahvistunut, käy ilmi tuoreesta Eurobarometri-kyselystä. Tyytyväisyys on kasvanut kaikilla osa-alueilla aina taloudesta demokratian tilaan. Luottamus EU:iin on suurimmillaan sitten vuoden 2014 eurobarometrin, joka tehtiin ennen Jean-Claude Junckerin komission toimikautta.

Kyselyyn vastanneet luottavat unioniin edelleen enemmän kuin kansallisiin hallituksiin tai parlamentteihin. Suurinta luottamus on Liettuassa, jossa 72 prosenttia kansalaisista luottaa EU:hun. Tämän jälkeen luottamus on suurinta Tanskassa (68 prosenttia) ja Virossa (60 prosenttia).

Syksyn 2018 Eurobarometri-kyselyyn verrattuna niiden eurooppalaisten osuus, joilla on myönteinen kuva EU:sta, on kasvanut 23 EU-maassa. Eniten osuus on noussut Kyproksessa, jossa osuus nousi 11 prosenttiyksikköä 47 prosenttiin, ja Unkarissa yhdeksän prosenttiyksikköä 52 prosenttiin.

Myös talous- ja rahaliiton ja euron kannatus on ennätyksellisen suuri. Euroalueella EU:n yhteistä rahaa kannattaa jo 76 prosenttia vastaajista.

Maahanmuutto pahin ongelma

Maahanmuuttoa pidetään yhä pahimpana EU:n tason ongelmana. Sen mainitsi 34 prosenttia vastaajista, mutta osuus on pienentynyt voimakkaasti (-6 prosenttiyksikköä syksystä 2018). Ilmastonmuutos on nyt noussut toiselle sijalle, ja sen osuus on kasvanut voimakkaasti (+6 prosenttiyksikköä syksystä 2018, jolloin se oli viidennellä sijalla).

Seuraavan sijan jakavat taloustilanne (18 prosenttia, ei muutosta), EU-maiden julkisen talouden tilanne (18 prosenttia, -1 prosenttiyksikkö) ja terrorismi (18 prosenttia, -2 prosenttiyksikköä).

Kevään 2019 eurobarometri perustuu henkilökohtaisiin haastatteluihin, jotka tehtiin 7.6.-1.7.2019 EU:n 28 jäsenmaassa ja ehdokasmaissa. EU-maissa tehtiin 27 464 haastattelua 7.-25. kesäkuuta 2019.