Muutos taistelukentällä: Halvat lennokit iskevät hiljaa taivaalta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Turkin Bayraktar TB2 -lennokit ovat yllättäneet Venäjän tukemia joukkoja Syyriassa ja Libyassa.

Halpojen sotilaslennokkien yleistymisen arvioidaan muuttaneen strategista tilannetta myös Turkin ja Venäjän lähialueilla.

Wall Street Journal -lehden mukaan Turkissa valmistetut ja ohjuksilla varustetut lennokit ovat osoittautuneet tehokkaiksi Venäjän tukemia joukkoja vastaan Syyriassa, Libyassa ja Azerbaidžanissa. Laitteilla on tuhottu muun muassa panssarivaunuja ja ilmatorjuntajärjestelmiä.

Myös kiinalaisvalmisteisia sotilaslennokkeja on viety viime vuosina runsaasti Lähi-itään ja Afrikkaan, jossa niitä on käytetty muun muassa Saudi-Arabian kohteita vastaan. Asiantuntijoiden mukaan ainakin kymmenen valtiota on surmannut vihollistaistelijoita Kiinan lennokeilla.

Britannian puolustusministeri Ben Wallace arvioi jo viime vuonna pitämässään puheessa teknologian muuttaneen taistelukenttiä ratkaisevasti. Turkin lennokit olivat tuolloin aiheuttaneet raskaita tappioita Syyrian hallituksen joukoille.

Yksin tai ryhmässä lentävät lennokit kykenevät yllättämään vihollisjoukot ja iskemään avomaastossa kulkevia panssaroituja ajoneuvoja vastaan. Tehtävään on perinteisesti käytetty kalliita hävittäjä- ja rynnäkkökoneita.

Miehittämättömät ilma-alukset voivat pysyä ilmassa lähes äänettömästi jopa 24 tunnin ajan etsien aukkoja ilmapuolustuksesta. Niiden avulla voidaan ohjata tykistötulta, mutta laitteet voidaan lisäksi varustaa omilla aseilla.

Kuin Kalašnikov-rynnäkkökivääri

Myös Yhdysvallat on päivittämässä kiireellä ilmapuolustusjärjestelmiään uutta uhkakuvaa vastaan. Haasteena on, että pienet lennokit pitäisi pystyä tuhoamaan ilman kalliiden torjuntaohjusten käyttöä.

Syyriassa ja Libyassa tehokkaaksi osoittautunut Turkin Bayraktar TB2 -lennokkimalli voidaan aseistaa neljällä laserohjatulla ohjuksella. Sen toimintasäde on radioyhteyden rajoitusten vuoksi noin 320 kilometriä. Lennokkia on verrattu neuvostovalmisteiseen AK-47-rynnäkkökivääriin sen edullisen hinnan ja toimintavarmuuden vuoksi.

Turkin sotilasteollisuutta valvovan viraston johtaja Ismail Demirin mukaan laitteet soveltuvat myös riskialttiimpiin tehtäviin.

– Sanotaan, että menetät yhden, kaksi tai kolme. Sillä ei ole väliä, jos muut löytävät kohteeseensa, Demir sanoo.