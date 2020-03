”Muutokset herättävät kouluissa ihmetystä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen on tässä nyt pystyttävä parempaan, sanoo Sari Sarkomaa.

Hallitus muutti tänään perjantaina asetusta, ja se tulee voimaan ensi maanantaina. Kaikki peruskoulun 1.-3. luokan oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Asetuksesta on poistettu edellytys vanhempien toimimisesta yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Kouluun ei ole kuitenkaan pakko mennä, vaan myös 1-3.-luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

– Päiväkotien ja koulujen toimintaan on saatava mahdollisimman pian selvät ohjeet. Hallituksen on tässä nyt pystyttävä parempaan. Tämä on lasten, perheiden ja opettajien kannalta aivan olennaista, toteaa kokoomuksen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa Facebookissa.

– Sivistysvaliokunnassa käsittelimme hallituksen asetusta, jolla opetusta rajataan poikkeusoloissa. Nyt ministeri Li Andersson (vas.) ja hallitus muuttivatkin asetusta. Uusi esitys on, että kaikki 1-3 luokkalaiset saavat mennä kouluun. Aiemmassa esityksessä se oli sallittua vain yhteiskunnan kannalta kriittisissä tehtävissä olevien lasten vanhemmille, hän jatkaa.

Sarkomaan mukaa asian käsittely aloitetaan siis eduskunnassa uudelleen.

– Hallituksen päätösten epäjohdonmukaisuus on erityisen harmillista näin haastavassa tilanteessa. Opettajat ovat venyneet uskomattomalla tavalla etäopetukseen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. On tärkeää, ettei opettajien työtaakkaa kohtuuttomasti lisätä ja heidän jaksamistansa tuetaan, hän toteaa.

Hän huomauttaa, että toimien tarkoitus on suojella terveyttä ja siksi on tärkeää, että rajoitukset selkeitä.

– Edelleen vahva suositus on, että lapset olisivat kotona etäopetuksessa. Hallituksen on huolehdittava selkeistä ohjeista myös opettajien terveyden suojaamiseksi. Asetuksen muuttaminen viivyttää myös tietoa siitä, mitä perustuslakivaliokunta linjaa kouluruokailun järjestämisestä etäopetuksessa olevien lasten kohdalta. Kouluruokailun osalta tarvitaan kunnille myös selkeät ohjeet, Sarkomaa sanoo.

