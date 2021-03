Muutama lähijuna liikennöi lakonkin aikana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Veturinkuljettajien mielenilmaisu vaikuttaa merkittävästi junaliikenteeseen tänään ja perjantaina.

VR:n mukaan kaikki VR lähiliikenteen ja HSL-liikenteen kertaliput, kausi- ja sarjaliput käyvät tänään ja perjantaina kaukoliikenteen junissa lähiliikenteen alueella.

Rautatiealan Unioni RAU:n mielenilmaisun takia suurin osa lähijunista on peruttu. VR:n mukaan kaikki G-junat (Riihimäki-Lahti) ja sekä osa M- ja Z-junia, liikennöi lakonkin aikana torstaina ja perjantaina. Liikennöitävät vuorot löytyvät täältä.

Kaikki lähiliikenteen liput käyvät kaukoliikenteen junissa lähiliikennealueella torstaina ja perjantaina. Kaukoliikennejunat pysähtyvät lähiliikenteen alueella Pasilassa, Tikkurilassa, Leppävaarassa, Karjaalla, Riihimäellä, Hämeenlinnassa, Toijalassa ja Lahdessa.

– Pahoittelemme matkustajille tilanteesta aiheutuvaa haittaa. Kaukoliikenteen junissamme on ollut korona-aikana hyvin tilaa, mutta torstaina ja perjantaina on mahdollista, että joissakin junissa on ennakoitua täydempää. Voi olla mahdollista, että joudumme siksi rajoittamaan matkustajamääriä lähiliikennelipulla matkustavien osalta, sanoo matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.