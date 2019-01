”Muuta tavoitetta ei ole kuin pitää Suomi hyvinvoivana”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtaja käynnisti vaalivuoden.

Eduskuntavaaleihin oli maanantaina aikaa 97 vuorokautta. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vietti vaalikampanjapäivän kiertäen Hämeen Forssassa, Lopella, Riihimäellä, Hämeenlinnassa ja Turengissa. Väliin mahtui vielä tutustumiskäynti hoivakotiin.

Pienellä Lopella Petteri Orpoa odotti Shellillä reilut 30 kuulijaa – paikallisten mukaan hirveästi väkeä. Viikottain paikalla kokoontuvassa ”Shellin parlamentissa” kuuleman mukaan todella tiedetään, miten maan asiat ovat – tai ainakin mitä täytyisi tehdä.

– Meillä on tänään lähtenyt liikkeelle nyt tämä vaalivuosi. Aamulla starttasin Turusta, ja sanoin siinä vaimolle, että nähdään sitten vasta vaali-iltana, Petteri Orpo nauratti paikallisparlamenttia.

– No, ei nyt ihan niin synkkää kuvaa… Mutta ollaan sillä mielellä liikkeellä, että nyt tehdään tosissaan töitä huhtikuuhun asti, ja sitten katsotaan mihin asti sininen tolppa nousee.

Orpon mukaan ”minulla on aika luottavainen mieli, että kyllä siinä hyvin käy”.

– Ensiksikin kokoomus on onnistunut hallitustyössä hyvin. Meidän keskeiset tavoitteemme, joiden takia lähdimme aikanaan kolmantena puolueena hallitukseen, olivat, että halusimme lähteä laittamaan Suomen taloutta ja työllisyyttä kuntoon. Pelastamaan Suomea. Me olimme ihan kuilun partaalla, jos katsoo sitä velkatilannetta mikä silloin oli – se oli itse asiassa aika järkyttävä tilanne, puheenjohtaja-valtiovarainministeri Orpo kuvaili.

– Viime vuonna päästiin lyhentämään velkaa ensi kerran 10 vuoteen. Se oli henkisesti iso, iso asia. 2020-luvulla velkaantuminen uhkaa nousta, kun kulut kasvavat koko ajan. Mutta nyt päästiin tuohon, ja taustalla on iso asia: 120 000 ihmistä enemmän on saanut Suomessa töitä kuin silloin kuin aloitettiin.

Historian meriiteillä ei hänen mukaansa kuitenkaan keväällä pärjätä.

– Silloin on kaikki kaikessa se, että kerrotaan ihmisille se, mitä haluamme tehdä seuraavaksi suomalaisten eteen. Ja kyllä tärkein asia on se, että kun maailma muuttuu niin valtavaa tahtia meidän ympärillämme – halutaan tai ei – meidän täytyy muuttua, jotta pärjätään. Sen ei täydy olla pelottava asia, vaan me hallitsemme sitä muutosta, Petteri Orpo puhui.

– Meidän täytyy tehdä uudistuksia, jotta Suomi pärjää. Me tarvitsemme niitä koulutukseen, verotukseen, sosiaaliturvaan, palveluihin, ja meidän täytyy pitää Suomi turvallisena koko ajan. Turvallisena maana, sellaisena kuin se on nyt.

– Kokoomuksella on selkeä näkemys siitä, mitä täytyy tehdä Suomen eteen ja suomalaisten eteen. Mitään muuta tavoitetta meillä ei ole kuin pitää Suomi hyvinvoivana maana, sellaisena hyvänä paikkana kuin se on: yksi maailman turvallisimmista, nykyaikaisimmista, tasa-arvoisimmista maista. Siksi lähdimme nyt niin tosissamme liikkeelle, Orpo sanoi.

Loppilaiset kysyivät huoltoaseman pöydissä kiertäneeltä Orpolta muun muassa poliisin panssarimersuista, ilmastonmuutoksesta, ammattikoulutuksesta, KymiRingistä, ministerien jaksamisesta ja vanhuksista.

Panssarimersut ”tuntuivat äkkiseltään vähän vieraalta ajatukselta”, mutta ”hyvä että sellaisia vehkeitä on olemassa, jos semmoinen paikka tulee että niitä tarvitaan”.

– Täällä nousi esille ammatillinen koulutus. Mutta yleensä (esille ovat nousseet) palvelut, palveluiden turvaaminen, turvallisuus. Kaikki ne ovat olleet ykkösaiheita, Petteri Orpo kertoi.