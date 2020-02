”Muut kansalaiset eivät tähän pysty” – kansanedustaja selätti Parkki-Paten

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kimmo Kiljusen mukaan parkkisakko peruttiin hänen lakialoitteensa jälkeen.

Eduskunnassa käsiteltiin tiistaina kansanedustaja Kimmo Kiljusen (sd.) johdolla tekemää, 122 edustajan allekirjoittamaa esitystä pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta. Kiljunen kertoi täysistunnossa lakialoitteensa taustan.

Tapaus alkoi hänen mukaansa 6. toukokuuta 2019, kun hän pysäköi Helsingissä Kallion virastotalon parkkipaikalle. Kiljunen sanoi juosseensa kysymään virastotalosta, pitääkö pysäköinti maksaa, ja saatuaan myöntävän vastauksen juosseensa takaisin maksamaan kuusi euroa 1,5 tunnista. Hän laittoi pysäköintilapun autoon.

Palattuaan kokouksesta tunnin ja 15 minuutin jälkeen kansanedustaja näki autossa valvontamaksun. Lähistöllä hän havaitsi Parkki-Paten edustajan, jolta kysyi ”mitä ihmeellistä, näittehän te että olin maksanut sen kuusi euroa”.

– Hän vastasi: ”Kyllä minä näin”. ”No mikäs tässä on ongelma?”. ”Te olitte kiinnittäneet kuittinne auton tuulilasinpyyhkijään”, Kimmo Kiljunen kuvaili.

– Kysyin että entäs jos minulla olisi ollut avoauto. Hän sanoi että ”teillä ei todistettavasti ollut avoautoa”. Ja minä jouduin valitettavasti myöntymään.

Muistutukseen Kiljunen ei myöntynyt, eikä siihen että ”hän ei ollut valmis tinkimään eikä pohtimaan vaihtoehdon kohtuullistamista”.

Kansanedustaja kertoi istunnolle, että hän kirjoitti asiasta Parkki-Patelle. Sieltä hän sai ensin useita kirjeitä rouva Susannelta, joka totesi että päätös pidetään voimassa ja jälkikäteen esitettyjä maksusuorituksia ei hyväksytä.

Lopulta siirryttiin perintätoimiin. Kiljunen kertoi kolmesta maksumuistutuksesta, sanoi toivoneensa käräjäoikeuteen päätymistä ja seurasi miten hintaa ”vedätetään” ylöspäin.

– Kovin monella kansalaisella alkaa viimeistään tässä vaihessa housu tutista, he säikähtävät ja suorittavat jo yli sadan euron maksun jota minullekin oli kertynyt. Mutta suorastaan rukoilin iltarukouksessa että voi kun menisi käräjäoikeuteen. Voin teille kertoa, arvoisat edustajat, että toivomukseni ei täyttynyt, Kiljunen kertoi.

Hän paljasti kuitenkin olevansa harvoja suomalaisia, joka on saanut lopulta, 17. joulukuuta 2019, Parkki-Paten toimitusjohtajalta kirjeen, pitkän kirjeen. Siinä todettiin, että ”reklamaationne on hyväksytty. Valvontamaksunne on mitätöity”.

Kimmo Kiljunen kuitenkin pahoitteli kansanedustajille, että neljä vuorokautta aikaisemmin oli tapahtunut jotain. Tuolloin oli luovutettu Kiljusen johdolla pysäköinninvalvonnasta tehty lakialoite, joka oli ollut julkisuudessakin.

– Eli kiitän teitä 122 kansanedustajaa siitä, että säästin toistasataa euroa rahaa. Nyt olemme siinä tilanteessa että toivon että säästätte myös muut kansalaiset vastaavilta prosesseilta.

– Muut kansalaiset tähän eivät kyllä valitettavasti pysty, Kiljunen totesi prosessista.