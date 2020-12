Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mielestä hoitajien uupumus ei ole ihme.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on jakanut Twitterissä HS:n uutisen uupuneesta hoitohenkilökunnasta.

Jutun mukaan hoitajat ovat koronakriisin paineen alla väsyneitä, mikä uhkaa vaikuttaa potilasturvallisuuteen ja ongelmiin henkilöstön riittävyydessä. Moni hoitoalalla harkitsee alanvaihtoa.

− HUSin väsyneet hoitajat pelkäävät lomiensa puolesta. Sijaisia on joulunajaksi vaikea saada, Lehtonen kirjoittaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumiehen mukaan hoitajien uupuminen ei ole ihme.

− Varmasti #hoitaja’t turhautuvat venymään, kun yhteiskunnassa muut eivät tunnu välittävän tartuntojen leviämisestä, Koulumies kirjoittaa.

− Tarvitaan #etäkoulu, tiukempi rajakontrolli ja lähikontaktien välttelyä sisätiloissa, hän jatkaa.

HUS tiedotti tiistaina vähentävänsä kiireetöntä hoitoa, koska sen sairaaloiden tehohoitopaikat ovat täyttymässä. HUSista myös siirretään kuluvalla viikolla muutama koronaviruspotilas Turun ja Kuopion yliopistollisiin sairaaloihin tehohoitoon.

HUSissa on ollut jo epidemian alusta lähtien suunnitelmat koronaviruspotilaiden hoitopaikkojen järjestämiseksi tarvetta vastaavaksi. Suunnitelmia on päivitetty säännöllisesti ja niissä on huomioitu tilat, laitteet ja henkilöstö.

− Näistä henkilöstön riittävyys on kriittisin tekijä. Tavoitteenamme on, että henkilöstösiirrot koronaviruspotilaiden hoitoon tehdään tasapuolisesti eri toiminnoista ja siten vaikutukset eri erikoisaloihin ja yksiköihin ovat niin vähäiset kuin mahdollista, sanoo HYKS-sairaanhoitoalueen johtava ylihoitaja Marja Renholm.