Demokraattijohtaja: Muuria ei tulla koskaan rahoittamaan

USA:n senaatin vähemmistöjohtaja Chuck Schumer ilmoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille, ettei demokraatit tule antamaan myönnytyksiä Yhdysvaltain ja Meksikon rajalle pystytettävään muuriin. Aiheesta uutisoi USA Today.

Hallinnon sulku jatkuu Yhdysvalloissa toista päivää. Sulku on tänä vuonna jo kolmas.

– Jos haluat avata hallinnon, sinun on hylättävä muuri, niin yksinkertaista se on, Chuck Schumer lausui.

– Esitys muurista ei koskaan tule läpäisemään senaattia. Ei nyt, ei ensi viikolla, ei ensi vuonna, ei koskaan, hän jatkoi.

Presidentti Donald Trump on ilmoittanut hallinnon sulun jatkuvan niin pitkään, että demokraatit suostuvat Trumpin ehdotukseen. Demokraatit ovat vastaavasti ilmoittaneet vastustavansa rahoitusta viimeiseen asti.

Hallinnon sulku jatkuu siis luultavasti joulun yli. Palkatta työskentelevät liittovaltion työntekijää saavat palkkansa aikaisintaan 28. joulukuuta, mikäli hallituksen sulku on silloin päättynyt. Palkattomana töissä on noin 420 000 työntekijää. Lisäksi noin 380 000 henkeä on lomautettu sulun ajaksi.

Schumerin puhe on katsottavissa alla olevasta twiitistä.

Instead of making a substantial argument about why an investment in border security is a bad idea, the Minority Leader continues to frame his statements as resistance to the President at all costs.

That’s a terrible reason to shut down the government. https://t.co/8oArB06UGy

— Senator Hatch Office (@senorrinhatch) December 22, 2018