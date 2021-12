Muunnos voi levitä nyt nopeammin Euroopassa kuin Etelä-Afrikassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britanniassa varoitetaan tapausmäärien moninkertaistumisesta lähiviikkojen aikana.

Britannian hallituksen tiedeneuvonantaja, professori John Edmunds arvioi koronaviruksen leviävän tällä hetkellä vauhdilla eri puolilla Eurooppaa.

Maan terveysviranomaiset vahvistivat torstaina 249 uutta omikrontapausta eli kaksinkertaisen määrän edellispäivään verrattuna. Infektioita on todettu Britanniassa yhteensä 817 kappaletta. Edmunds sanoi Guardian-lehden mukaan, että todelliset määrät ovat todennäköisesti huomattavasti suurempia.

Muunnoksen nopea leviämistahti tarkoittaa, että päivittäiset tartuntamäärät nousevat tuhannesta noin 8 000:een viikon aikana. Määrä voisi olla 64 000 kappaletta kahden viikon kuluttua.

Professorin mukaan käänne on ”hyvin vakava takaisku” pandemian nujertamiselle, sillä uudet tartunnat tulisivat deltamuunnoksen aiheuttaman epidemia-aallon keskelle. Britanniassa vahvistettiin torstaina 50 867 uutta koronatapausta. Sairaalaan joutui 813 uutta potilasta, minkä lisäksi uusia koronakuolemia kirjattiin 148 kappaletta.

– Kukaan ei haluaisi ottaa käyttöön uusia rajoituksia. Se on hyvin vahingollista taloudelle ja erityisesti matkailu- ja kauppasektorille. Valitettavasti meidän on kuitenkin toimittava näin, John Edmunds totesi Royal Society of Medicine -järjestön seminaarissa.

Hän arvioi, ettei matkustusrajoituksilla ole enää tässä vaiheessa merkitystä. Alustavien tietojen mukaan omikronmuunnos voisi aiheuttaa aiempaa lievempiä oireita. Tämä ei kuitenkaan helpottaisi sairaalahoidon kuormitusta, jos tapausmäärät kasvaisivat ennakoidulla tavalla eli kaksinkertaistuisivat muutaman päivän välein.

– Vaikka sairaalaan joutuisi puolet vähemmän ihmisiä kuin aiemmin, niin tämä siirtäisi terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n ruuhkautumista kahdella tai kolmella päivällä. On mielestäni outoa pitää tätä hyvänä uutisena, sillä asia on juuri päinvastoin. Suoraan sanottuna uutiset ovat olleet pahimpia mahdollisia, John Edmunds totesi.