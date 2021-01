”Muualta ne tartunnat on sinne perhepiiriin saatu”

HUS:n entistä johtajaa harmittaa puhuminen lähipiiristä tärkeimpänä koronan levittäjänä.

Koronakeskustelussa ja -uutisoinnissa saatetaan usein todeta tartuntojen tulleen lähipiiristä ja perhepiiristä. HUS:n entinen toimitusjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Aki Lindén huomauttaa, ettei tässä ole logiikkaa.

Helsingin Sanomat uutisoi HUS:n jäljitystilastosta, jossa ”koti oli syksyllä ylivoimaisesti suurin tunnettu koronatartuntojen lähde”.

– On selvää, että ”oma lähi- ja perhepiiri” on tärkein #korona tartuntojen leviämisen paikka (HS 16.1.), mutta muualta ne tartunnat on sinne saatu ja se on asian ydin, Aki Lindén twiittaa.

– Tätä pyrkivät ”muut” vähättelemään. Sellaiseen virheeseen ei nyt ole varaa, hän jatkaa.

– Riskiä kasvattavat sisätilat joissa heikohko ilmanvaihto ja ollaan ahtaasti yhdessä, Aalto-yliopiston aerosolifysiikan apulaisprofessori professori Ville Vuorinen toteaa keskustelussa.

On selvää, että ”oma lähi- ja perhepiiri” on tärkein #korona tartuntojen leviämisen paikka (HS 16.1.), mutta muualta ne tartunnat on sinne saatu ja se on asian ydin. Tätä pyrkivät ”muut” vähättelemään. Sellaiseen virheeseen ei nyt ole varaa. — Aki Linden (@LindenAki) January 16, 2021

Virologi olisi valmis kiristämään koronatoimia Suomessa – Yle: ”On vähän ehkä unohdettu, miten tätä voidaan vastustaa” https://t.co/kEpG8JVJ3v — Aki Linden (@LindenAki) January 16, 2021

”Kannamme todella paljon huolta viruksen uudesta muunnoksesta”

”hallitus käsittelee ensi viikon perjantaina rajakokonaisuuden eli sisä- ja ulkorajojen mahdolliset tiukennukset.”

Ensi pe vasta? Ihan järjetöntä…Onko hallitus lomalla?

https://t.co/TyCbSt5i4N — 𝕋ℍ ️ ️ (@Tqwerty123a) January 16, 2021