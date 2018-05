Museokortti sai kävijät liikkeelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Museoiden pääsymaksutulot ovat kasvaneet merkittävästi.

Museokortti täyttää kolme vuotta huomenna lauantaina. Kortteja on valmistettu yhteensä noin 165 000 kappaletta, ja tällä hetkellä voimassa on noin 120 000 korttia. Museokäyntejä korteilla on kohta jo tehty kaksi miljoonaa.

– Kolmessa vuodessa Museokortti-järjestelmän kautta on maksettu museoille pääsymaksutuloja 12,5 miljoonaa euroa, kertoo Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä tiedotteessa.

Suomalaiset museot ovat tehneet kävijäennätyksiä kahtena viime vuotena. Museoliiton mukaan kuuden miljoonan museokävijän raja ylittyi ensimmäistä kertaa toissa vuonna, ja ennakkotietojen mukaan viime vuonna ylitettiin seitsemän miljoonan kävijän raja.

– Museoiden yhteenlasketut pääsymaksutulot ovat kasvaneet Museokortin markkinoille tulon jälkeen merkittävästi, Levä toteaa.

Museoviraston pääjohtajan Juhani Kostetin mukaan kortti on parantanut museoiden imagoa ja vaikuttanut ilmeisen myönteisesti kävijämäärien kasvuun.

– Kortti antaa mahdollisuuden tehdä pikavierailuja museoihin esimerkiksi ruokatunnilla tai vaikkapa bussia odotellessa. Kaikkea ei tarvitse katsoa kerralla, vaan voi tulla uudelleen vaikkapa huomenna tai viikon päästä, hän kertoo.

Kansallisgallerian pääjohtaja Risto Ruohonen on samaa mieltä.

– Museokortin myötä Ateneumissa, Kiasmassa ja Sinebrychoffin taidemuseossa käy selvästi enemmän moninkertaisia kävijöitä. Kortti tekee mahdolliseksi näyttelyyn tutustumisen osissa tai lempiteoksen tervehtimisen vaikka kerran viikossa, hän muistuttaa.

Ruohosen mielestä Museokortti on hieno osoitus yhteistyön ja yhteisten mahdollisuuksien voimasta.

Museokortti on Suomen museoliiton perustama ja jäsenistölle maksuton palvelu. Myyntitulot palautetaan museoille kävijämäärien perusteella, jonka lisäksi osuus käytetään järjestelmän ylläpitokuluihin ja museoiden yhteismarkkinointiin. Kortilla pääsee lähes 270 museoon ympäri Suomea.

Museokortin innoittajana on liiton mukaan toiminut hollantilainen korttiratkaisu. Siellä kortin omistaa 1,3 miljoonaa henkilöä.