Museokävijä otti seinältä arvotaulun ja käveli ulos se kädessään – video

Venäjän poliisi kertoo pidättäneensä 31-vuotiaan miehen epäiltynä harvinaisen röyhkeästä taideryöstöstä.

Mies oli vieraillut sunnuntaina Moskovassa sijaitsevassa Tretjakovin galleriassa. Turvakameravideon perusteella hän tarkasteli hetken maisemamaalari Arhip Kuindžin teosta, nappasi sen seinältä ja käveli tyynesti ulos galleriasta.

Osa asiakkaista tuijotti varasta hämmentyneen oloisina, mutta kukaan ei reagoinut tapaukseen. Teoksen rahallinen arvo on noin 160 000 euroa.

Poliisi ja turvallisuuspalvelu FSB aloittivat välittömästi tapauksen jälkeen laajan etsintäoperaation. Krimin niemimaan vuoristoa esittämä Ai-Petri -taulu löydettiin maanantaina syrjäiseltä rakennustyömaalta Moskovan laitamilta.

Viranomaisten mukaan varkaalla oli aiempia rikosrekisterimerkintöjä muun muassa huumausainerikoksista.

Russian state TV just showed this video of the suspect calmly taking the painting off the wall at the Tretyakov, one of Russia's top museums, and walking away with it pic.twitter.com/lzS8S9Qw3h

— Scott Rose (@rprose) January 28, 2019