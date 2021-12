Murtuuko Kiinan virusmuuri? Uusia ryppäitä, miljoonia testataan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maa on pitänyt kiinni taudin tukahduttamiseen tähtäävästä epidemiastrategiasta.

Kiinassa on huolestuttu useiden uusien tartuntaryppäiden ilmaantumisesta taloudelle tärkeissä teollisuuskaupungeissa maan itä- ja eteläosissa.

Tartuntamäärät on onnistuttu pitämään Kiinassa lähes nollassa tiukkojen vastatoimien ja massiivisen virustestauksen avulla.

Shaanxin maakunnan pääkaupungissa Xi’anissa on aloitettu Guardian-lehden mukaan miljoonien asukkaiden testaus 42 uuden paikallisen infektion jälkeen. Kaikki koulut ja teatterien kaltaiset sisätilat on suljettu, minkä lisäksi ihmisiä on kehotettu välttämään kokoontumista suurissa ryhmissä.

Tilannetta on pidetty kiusallisena maan hallinnon kannalta, sillä koronatilanne pyritään pitämään mahdollisimman hyvänä ennen helmikuussa pidettäviä Pekingin talviolympialaisia. Kiinan sisäisen matkailun arvioidaan kiihtyvän merkittävästi vuodenvaihteen lomakauden aikana.

Herkästi leviävän omikronmuunnoksen on arvioitu tekevän viruksen tukahduttamisesta huomattavasti aiempaa vaikeampaa. Toistuvat sulkutilat, karanteenit ja massatestaukset ovat myös kärjistäneet logistisia ongelmia Kiinan kauppasatamissa.