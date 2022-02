Murtuuko Kiinan muuri? Korona täytti sairaalat Hongkongissa

Kiinassa Hongkongin erityishallintoalueen sairaalat ovat täyttyneet koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttaman epidemia-aallon vuoksi.

Viranomaisten mukaan myös karanteenilaitokset ovat ääriään myöten täynnä. Asiantuntijat ovat arvioineet niin sanotun koronan nollastrategian muuttuvan yhä vaikeammaksi toteuttaa käytännössä. Hongkongissa monet asukkaat ovat jo väsyneitä kohtuuttomana pidettyihin rajoitustoimiin.

Nykyisten sääntöjen perusteella myös oireettomien tai lieväoireisten henkilöiden on ilmoittauduttava sairaalaan tai paikalliseen eristyskeskukseen. Hongkongin paikallishallinto voi joutua muuttamaan käytäntöä, vaikka Kiinan keskushallinto on painostanut aluetta tukahduttamaan epidemian virallisen nollastrategian mukaisesti.

Uusia infektioita vahvistettiin keskiviikkona 4 285 ja torstaina 6 116 eli enemmän kuin kertaakaan pandemian aikana. Luvun ennakoidaan nousevan lähipäivinä uusiin ennätyksiin.

BBC:n mukaan yli 10 000 hongkongilaista odottaa tällä hetkellä pääsyä sairaaloihin. Presidentti Xi Jingping kehotti hallintoa ottamaan käyttöön ”kaikki mahdolliset voimavarat” tartuntojen kääntämiseksi laskuun. Keskushallinnon pelkona on, että virus voi päästä leviämään kevään aikana yhtä laajasti myös Manner-Kiinan alueella.

Professori David Statesin mukaan Hongkongin epidemia näyttää pahaenteiseltä.

– Vaikuttaa siltä, että Kiinalla ei ole asian suhteen suunnitelmaa, States tviittaa.

Looking ominous in Hong Kong, and China does not seem to have a plan https://t.co/K9VfbE8ZsJ

— David States (@statesdj) February 16, 2022