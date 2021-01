Murtuneet hoitajat videolla – tätä on koronataistelu etulinjassa

Britannian yleisradio BBC pääsi yksinoikeudella seuraamaan Lontoon St. Georgen sairaalan rankkaa korona-arkea. Uupuneet hoitajat ja lääkärit kertovat alla näkyvällä videolla työstään potilaiden parissa.

Tehohoidon johtava lääkäri Dominic Spray kuvailee, kuinka sairaalassa hoidetaan ”kuolevia 40-, 30- ja 20-vuotiaita”. Hänen mukaansa taudin vakavuuden ymmärtää vasta, kun käy sairaalassa ja näkee potilaat ja heitä 12 tunnin vuoroissa hoitavat hoitajat.

Hoitaja Hannah Packman kertoo itkevänsä usein kotiin päästyään. Hänen mukaansa hoitohenkilökunta kärsii muun muassa univaikeuksista, ja moni on sairastanut taudin itsekin.

Lääkäri Jane Evans taas sanoo olevansa huolissaan siitä, millaiset arvet joillekin työntekijöistä jää.

– Moni sanoi maaliskuussa, ettei pystyisi tähän enää uudelleen. Ja tässä me nyt olemme kohtaamassa jotain, joka näyttäisi tällä hetkellä olevan pahempi aalto.

Videolla haastateltu hoitaja Chloe Walker kertoo kokeneensa juuri ”erään elämäni pahimmista työvuoroista”.

– Tämä on intensiivistä. Hoidan paljon suurempaa määrää sairaita potilaita kuin normaalisti. Ihan musertava, koko tilanne, hän sanoo

Walker tuskailee ”koronaviruksen kiistäjien” videoiden tekevän hänet toivottamaksi.

– Sitä miettii, mitä minä oikein teen. En ole koskaan tuntenut itseäni näin toivottomaksi, hoitaja jatkaa.

"It's been one of the worst shifts of my entire life"

The BBC has been given exclusive access to a London hospital to see how doctors and nurses are coping with Covidhttps://t.co/DvQsoPWFR0 pic.twitter.com/IbwYD7K0o8

— BBC News (UK) (@BBCNews) January 5, 2021