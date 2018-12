Murtovarkaiden uhri LV:lle: He hyödynsivät Trafin tietoja

Espoolaismiehen mukaan ei voi olla sattumaa, että asuntomurtoa yritettiin juuri silloin, kun talo oli tyhjä.

Espoolaismies sanoo Länsiväylälle epäilevänsä, että hänen omakotitaloonsa murtautumista yrittäneet rikolliset käyttivät Trafin palveluita murron valmistelussa.

– Me oltiin syksyllä kahdeksan viikkoa kotona ja sitten menimme yhdeksi yöksi Tallinnaan. Jätimme auton Länsisataman parkkiin. Mistä murtovarkaat tiesivät iskeä juuri silloin, kun olemme poissa? Hän kysyy.

Mies uskoo murtovarkaiden seuranneen Länsisatamassa näyttävillä autoilla paikalle tulevia Tallinnaan menijöitä. Hänen mukaansa Länsisataman parkkipaikalla oleili ”joutilaita ihmisiä”. Tuulilasin alle jätettävästä parkkilapusta näkee, milloin matkalaiset palaavat.

– Rekisterinumerolla on saanut Trafin sähköisestä palvelusta auton omistajan nimen, ja kun nimen tietää, on helppo selvittää osoite. Satamasta on meille puolen tunnin matka, joten on aika helppoa sitten käydä murtoreissulla, kun on tiedossa, että talo on tyhjä.

Murtoyritys epäonnistui, koska talon pihavalot syttyivät automaattisesti ja varkaat pakenivat paikalta.

Osa Trafin sähköisistä palveluista on nyt suljettu tietokohun takia. Tällä hetkellä ei Trafilta voi kysyä ajoneuvon omistajaa tai haltijaa rekisteritunnuksella.