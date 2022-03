Murmanskin kuvernööri kävi Suomenkin rajalla sodan Z-paidassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aluejohtajat eri puolilla Venäjää ovat ilmaisseet tukensa hyökkäyssodalle Ukrainassa.

Murmanskin kuvernööri Andrei Chibis vieraili viime viikonloppuna Rajakosken kylässä, joka sijaitsee Paatsjoen varrella muutaman sadan metrin päässä Norjan ja Suomen rajoista, kertoo The Barents Observer.

Paikan päällä otetuissa kuvissa hänellä on yllään pusero, jossa on iso Z-kirjain, josta on tullut Venäjän Ukrainassa käymän sodan symboli.

Monet venäläiset ovat ihmetelleet Z-kirjaimen käyttöä, koska se on otettu latinalaisista eikä Venäjällä käytössä olevista kyrillisistä aakkosista. Moni katsoo sen muistuttavan natsien käyttämää hakaristiä.

Ukrainaan hyökänneiden venäläisjoukkojen ajoneuvojen kattoihin ja kylkiin on maalattu kirjain Z. Tunnus on otettu käyttöön myös laajemmin Venäjällä muun muassa mainoksissa, ja sitä on levitetty sosiaalisessa mediassa.

Eri asiantuntijoiden mukaan Z voi tarkoittaa esimerkiksi ”voiton puolesta” (za pobedu) tai ”länsi” (zapad).

Chibis vieraili viime viikonloppuna myös useissa Petsamon piirin kaupungeissa

Hänen lisäkseen monet muut kuvernöörit eri puolilla Venäjää ovat ilmaisseet tukensa Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa ja ottaneet käyttöön Z-symbolin.

Venäjän operaatio Ukrainassa on edistynyt odotettua hitaammin, ja Venäjän asevoimien kerrotaan kärsineen kovia tappioita.

Ukrainan asevoimat on onnistunut pysäyttämään Venäjän hyökkäykset lähes koko maassa. Eteneminen kohti pääkaupunki Kiovaa on myös hyytynyt.

Murmanskin alueen kuvernööri vierailulla Rajakoskella, kivenheiton päässä Suomen ja Norjan rajoista. Rinnassaan hänellä on Venäjän hyökkäyssodan symboli Z. Ainakaan hän ei halua viestittää hyvien naapuruussuhteiden jatkumista. #VenäjänHyökkäysUkrainaan pic.twitter.com/g0ywLVuJDp — Antti Kuronen (@YLEKuronen) March 15, 2022