Kansanedustaja kehottaa hallitusta heräämään ihmisten vaikeuteen saada terveyspalveluja.

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa toteaa, että julkisen terveydenhuollon kuormitus on valtava koronan toisen aallon hyökyessä päälle.

– Koronan aiheuttamat hoitoonpääsyn ongelmat ovat vaarassa sairastuttaa ja aiheuttaa enemmän ennenaikaisia kuolemia kuin koronaepidemia. Murentaako vasemmistovihreä ideologia kansanterveytemme, hän kysyy.

Sarkomaa vetoaakin vasemmistovihreään hallitukseen, jotta se voittaisi vastahankaisuutensa yrittäjyyttä kohtaan eikä antaisi ideologian murentaa kansanterveyttämme.

– Koronaepidemia on kerryttänyt hoitovelan, jonka purkaminen ei onnistu ilman yksityisten terveystoimijoiden työpanosta. Kansanterveyden pelastamiseksi ja julkisen sektorin työtaakan kohtuullistamiseksi on järkevää korottaa Kela-korvausta. Hoitojonojen purkamisessa on hyödynnettävä kaikki saatavilla olevat voimavarat, hän toteaa.

– Erityisen tärkeää on nostaa suun terveydenhuollon Kela-korvausta. Hallituksen valmistelussa olevat toimet romuttaa Kela-korvaus ovat vastuuttomia ja ne on välttämätöntä perua. Ihmiselle on tärkeämpää se, että palvelun saa, kuin mikä taho palvelun tuottaa”, Sarkomaa jatkaa.

Esimerkiksi Helsingissä terveysasemalle kiireettömän lääkäriajan odotusaika on keskimäärin 28 päivää. Tänä vuonna Helsingissä on jäänyt koronan takia hoitomatta noin 100 000 suun terveydenhuollon käyntiä.

Sarkomaa huomauttaa, että samaan aikaan Helsingissä vasemmistovihreät kuntapoliitikot ovat vastustaneet palveluseteliä piittaamatta jonoihin jätetyistä ihmisistä.

– Onneksi kokoomuksen ansiosta palveluseteleitä saadaan joiltain osin helpottamaan hoitoon pääsyä. On mahdoton ymmärtää palveluseteleiden ehdotonta vastustusta, varsinkin, kun moni päättäjistä itse käyttää yksityisen tuottamaa työterveyshuoltoa, hän sanoo.

Hoitovelan purkamiseen on arvioitu kuluvan jopa vuosia. Odottaessa ja hoidon viipyessä useimmat sairaudet ja vaivat vaikeutuvat. Sarkomaa on huolissaan, että hoitamattomuuden seuraukset voivat olla inhimillisesti ja kansanterveydellisesti tuhoisia.

Hän tiedustelee, missä ovat hallituksen toimet ja suunnitelma, kun koronan takia hoitojonot ovat ennätysmitoissa, niin perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa kuin suun terveydenhuollossa?

– Ihmettelen hallituksen radiohiljaisuutta hoitojonotilanteesta. Mitkä ovat hallituksen keinot puuttua jonoihin? Tarvitsemme kaikki sote-toimijat, julkisen sektorin lisäksi yritykset ja kolmannen sektorin mukaan talkoisiin, Sarkomaa sanoo.