Muovikassien kulutusta vähennetty kaupassa nopeasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ympäristöministeriön ja Kaupan liiton sopimus on vähentänyt pussien käyttöä nopeasti.

Muovikassisopimuksen piirissä on tällä hetkellä yli 1 100 yritystä, mikä tarkoittaa yli 3300 myymälää.

Muovikassisopimuksen taustalla on EU-direktiivi, jolla pyritään vähentämään muovijätteen syntymistä ja merten roskaantumista. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 40 kappaletta suomalaista kohden vuodessa.

– Muovikassisopimus on ympäristöministeriön ensimmäinen ns. Green Deal -sopimus, jossa tavoitteisiin pyritään sääntelyn sijaan kaupan alan yritysten vapaaehtoisin toimin, yhteistyössä kuluttajien kanssa. Tulokset ovat hyvin lupaavia, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) kertoo tiedotteessa.

Kaupan ala on lähtenyt innokkaasti mukaan vähentämään muovikassien ja -pussien määrää. Useat kauppaketjut ovat muuttaneet muovikassit maksullisiksi. Myös pienten muovipussien aktiivinen tarjoaminen kassoilta lopetetaan kaikissa muovikassisopimukseen liittyneissä yrityksissä.

Maksullisuuden myötä muovikassien kulutus laski Sokoksissa viime vuonna 60 prosenttia. Tämä tarkoittaa vuositasolla lähes 4,5 miljoonaa kassia aiempaa vähemmän. S-ryhmän ruokakaupoissa muovisten hedelmä- ja vihannespussien käyttö laski 52 miljoonaa kappaletta edellisestä vuodesta.

K-ruokakaupoissa paperikassien myynti kasvoi viime vuonna yli 20 prosenttia ja kesto- ja muiden ostoskassivaihtoehtojen myynti kasvoi kymmenen prosenttia. Pikkupussien kulutus väheni viime vuonna 20 prosentilla.

K-rautakaupoissa muovipussien määrä on laskenut vuodesta 2016 vuoteen 2017 noin neljänneksen. Intersportissa muovikassien määrä on vähentynyt yli 40 prosenttia sen jälkeen, kun muovikassit muutettiin maksullisiksi viime syksynä.

Lidlissä muovikassien kulutuksessa on tapahtunut 20 prosentin lasku, ja muovikassien kokonaismyynti on vähentynyt, vaikka Lidlin toiminta ja myymäläverkosto on samaan aikaan laajentunut.

Tokmanni-ketjussa kestokassien menekki kasvoi 140 prosenttia, ja myymälöihin toimitettiin 66 prosenttia vähemmän hedelmä- ja vihannespusseja.

Gigantissa muovikassien kulutus laski maksullisuuden jälkeen 64 prosenttia ensimmäisen vuoden aikana, ja Musti ja Mirri -myymälöissä muovikassien kulutus väheni puolessa vuodessa 40 prosenttia maksullisuuden myötä. Niin ikään vuosi 2018 on alkanut lupaavasti, sillä Stockmannilla ainoastaan 30 prosenttia asiakkaista ostanut ostoskassin tammi−helmikuussa 2018.

Tänään maanantaina käynnistyy ympäristöministeriön ja Kaupan liiton yhteinen muovikassisopimuksen viestintäkampanja teemalla Omat kassit mukana. Ei-kaupallisen kampanjan tavoitteena on vähentää muovikassien kertakäyttöistä kulutusta entisestään sekä säästää luonnonvaroja ja vähentää roskaantumista.

Kampanjan tukijoina on joukko muovikassisitoumuksen tehneitä kaupan alan yrityksiä.