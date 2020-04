Muoti- ja urheilukauppa: Rahaministeriön näkemys ei pidä paikkaansa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaikka päivittäistavarakauppa käy, toisella äärilaidalla on asiakaskadosta rankimmin kärsivä muotikauppa.

Muoti- ja urheilukauppa ry:n mielestä valtiovarainministeriön näkemys kaupan tilasta ei ole paikkansa pitävä kaikille kaupan toimijoille.

Yhdistyksen mukaan suurin haavoittuvuuden aiheuttaja muoti- ja urheilukaupassa on kausisidonnaisuus. Nyt kokonainen kausi on jäämässä varastoihin. Kevätvaatteita ei myydä enää syksyllä ja uudet tavarat saapuvat jo ennestään täysiin kauppoihin. Kausisidonnaisuus on kriittinen ja poikkeava tekijä muista kaupan aloista.

– Kun ravintola avataan ei takahuoneessa ole puolen vuoden vaihto-omaisuutta vanhentuneena. Varastoihin jäävän tavaran vaikutus kassavirtaan on merkittävä, kun varat ovat kiinni vaihto-omaisuudessa. Vaikka koronakriisi olisi ohi kuukaudessa, kestää kassakriisi alalla huomattavan kauas tulevaisuuteen, ainakin syksyyn 2021, arvioi Muoti- ja urheilukauppa ry:n toimitusjohtaja Velimatti Kankaanpää.

Nyt myymättä jäävä varasto vaikuttaa tavarantoimittajiin vielä vuoden päästä, kun uutta tavaraa ei tilata tulevaksi kevääksi, sillä varastoissa on edellisen vuoden tuotteet.

Muoti- ja urheilukauppa työllistää suoraan 56 000 suomalaista. Kaupunkien keskustoissa ja kauppakeskuksissa muoti- ja urheilukaupan myymälöitä on 3 000. Liikevaihtoa ala tekee 4,5 miljardia euroa vuodessa.

– Kaikkein kalleimmilla paikoilla olevat yritykset ovat menettäneet eniten asiakkaita. Koronakriisi on kääntänyt koko logiikan päälaelleen. Siellä missä kauppakeskusten pitäisi eniten houkutella asiakkaita, on asiakkaita itseasiassa kaikkein vähiten. Silti myymälöiden katettavaksi jää kalleimmat vuokrat ja kulut, Kankaanpää sanoo.

Hänen mukaansa monella vuokralaisella on edessä konkurssi tai yrityssaneeraus.

– Kriisin apumekanismien ja joustojen osalta ei riitä, että ne ovat voimassa vuoden loppuun, vaan niiden tulee jatkua ainakin puolitoista vuotta tästä eteenpäin, sanoo Kankaanpää.