Varoitus myönnytyspolitiikasta – ”Münchenin tuulahduksia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Iso-Britannian puolustusministeri varoittaa länsimaita Venäjän myötäilystä.

Iso-Britannian puolustusministeri Ben Wallace vertaa länsimaiden Vladimir Putinille osoittamia viime hetken diplomaattisia vetoomuksia toista maailmansotaa edeltäneeseen myönnytyspolitiikkaan.

Asiasta uutisoi brittilehti The Times.

– Voi olla, että hän vain sammuttaa panssarivaununsa ja me kaikki lähdemme kotiin. Joistain länsimaista kuitenkin tulee tällä hetkellä Münchenin tuulahduksia, Wallace sanoo.

Münchenillä hän viittaa toista maailmansotaa edeltäneeseen vuoden 1938 Münchenin sopimukseen, jossa Iso-Britannia, Ranska ja Italia käytännössä luovuttivat Tšekkoslovakian sudeettialueen Saksalle. Sopimuksessa siis ratkaistiin maan kohtalo ilman, että siltä itseltään oli edustusta neuvotteluissa.

Sopimuksen oli tarkoitus estää Euroopan luisuminen suursotaan. Se kesti kuitenkin alle puoli vuotta, kunnes Saksan diktaattori Adolf Hitler rikkoi sopimuksen miehittäessään loputkin Tšekkoslovakiasta.

Diplomaattisilla pyrkimyksillä ei ole ollut näkyvää vaikutusta jännitteiden kasvuun.

– Huolestuttava asia on se, että vaikka diplomatian määrä on kasvanut, sotilasjoukkojen kasvattaminen on jatkunut. Se ei ole keskeytynyt, vaan jatkunut, Wallace sanoo.

Iso-Britannia vetää viikonlopun aikana kaikki sotilasjoukkonsa pois Ukrainasta. Maa on myös ohjeistanut kaikkia kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta välittömästi.

LUE MYÖS:

Brittijoukot poistuvat Ukrainasta – ”Hyökkäys voi alkaa varoittamatta”