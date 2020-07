Mullistavaa muovimaskia voi käyttää useita kertoja

Huippuyliopisto MIT:n tutkijat ovat kehittäneet edullisen ja uudelleenkäytettävän kasvomaskin, jonka kerrotaan vastaavan teholtaan N95-suojainta.

Uusi iMASC on läpinäkyvä, suun ja nenän peittävä muovisuojain, joka pysyy paikoillaan nailonista tehdyillä nauhoilla. Suun edessä on kaksi hengitysaukkoa, joiden eteen laitettavat filtterit voi vaihtaa käytön myötä.

Tutkijoiden mukaan malli pohjautuu N95-tehon 3M 1860 -suojaimeen, joka on laajasti käytössä terveydenhuollossa.

Laboratoriokokeiden perusteella MIT:n tuote piti viruspartikkelit pois kuten perinteinen N95-suojain. Uuden maskin materiaali on pääosin silikonia, ja vain hengitysaukoissa käytetään N95-materiaalia. Tuote on näin ollen helppo sterilisoida ja ottaa uudelleen käyttöön.

Tutkijat toivovat tuotteesta apua epidemia-alueille, joilla kärsitään suojavarusteiden puutteesta.

British Medical Journal Open -julkaisun mukaan iMASC:sta suunnitellaan parhaillaan toista versiota, jonka myyntihinnaksi arvioidaan noin 15 dollaria eli 13 euroa. Tuote vaatii vielä asianmukaiset luvat Yhdysvaltain lääkehallinnolta ja työturvallisuusviranomaisilta. Laajemman tuotannon aikataulusta ei ole vielä tietoa.

