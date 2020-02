Talvilomille ei pidä ajaa samanlaisilla renkailla kuin yleensä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tavallista painavammassa autossa tarvitaan korkeammat rengaspaineet.

Koulujen hiihtolomakausi käynnistyy ensi viikolla Etelä-Suomesta ja moni perhe suuntaa autolla kohti Lapin lumisia hiihtokeskuksia. Pitkillä ajomatkoilla kuitenkin myös rengaspaineisiin tulee kiinnittää normaalia enemmän huomiota.

Nokian renkaat muistuttaa, että pitkällä ajomatkalla auto on usein pakattu täyteen, joten myös renkaissa tulee olla tavallista enemmän ilmaa. Myös ulkolämpötila vaikuttaa renkaiden ilmanpaineeseen, sillä 10 pakkasastetta laskee renkaiden paineita noin 0,1 baria. Siksi lomareissulle lähtiessä kannattaa nostaa ilmanpainetta 0,2 baria normaalipaineesta.

Renkaiden ilmanpaineita tarkastaessa tulisi huomioida, että lämpöisessä hallissa saattaa olla jopa 30 astetta lämpimämpää kuin ulkona. Jos renkaiden paineet tarkastetaan sisätiloissa, renkaiden paine ulkolämpötilassa jää liian alhaiseksi. Jos esimerkiksi hallin lämpötila on 20 astetta ja ulkona on pakkasta 10 astetta kun painetta säädetään hallin lämmössä, renkaisiin täytyy lisätä 0,3 baria suurempi paine kuin suosituspaine, jotta renkaiden painetaso olisi oikea ulkonakin.

– Oikea ilmanpaine parantaa ajo-ominaisuuksia, pienentää renkaan vierintävastusta ja siten polttoaineen kulutusta sekä vähentää renkaan kulumista ja rengasvaurioita, Nokian Renkaiden tuotepäällikkö Mikko Järvinen kertoo tiedotteessa.

Talvipidon kannalta renkaissa olisi tärkeää myös vähintään neljän millimetrin urasyvyys.

– Jos sinulla on nastarenkaat, tarkista lisäksi, että nastoja on riittävästi. Myös renkaiden ikä vaikuttaa pitoon: jos renkaat ovat olleet käytössä yli kuusi vuotta, kumista on saattanut tulla liian kovaa. Tämä heikentää pitoa, vaikka renkaat muuten näyttäisivät hyväkuntoisilta, Mikko Järvinen toteaa.

Suurin vastuu turvallisesta talvilomamatkasta on kuitenkin auton kuljettajalla: aja rauhallisesti ja nopeusrajoitusten mukaisesti, pidä riittävä turvaväli edessä olevaan autoon, vältä epämääräisiä oikoteitä ja pidä pidemmillä matkoilla tarpeeksi taukoja.