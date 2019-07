Muistutus kalastajille: Luvat kuntoon ja pyydysmerkit näkyville

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kalastaessa pyydyksillä, kuten verkoilla, tulee ne merkitä riittävän näkyvästi.

Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa kalastajia siitä, että kalastusluvat täytyy olla kunnossa ennen kuin suuntaa vesille. Kalastaessa pyydyksillä, kuten verkoilla, tulee ne merkitä riittävän näkyvästi.

Vesiliikennealueella pyydysmerkkinä on oltava 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuva salko, jossa on kiinnitettynä 20 x 20 senttimetrin lippu. Pintaverkoissa (lähempänä pintaa kuin 1,5 metriä) on oltava tuplaliput. Muilla alueilla voi käyttää 15 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaa kohoa. Pyydyksissä tulee olla kiinnitettynä merkkisalon tai kohon yhteyteen kalastajan yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osittava merkki.

– Pyydysten merkitsemisessä on edelleen puutteita. Pyydysten merkintä on ennen kaikkea turvallisuuskysymys. Huonosti näkyvä pyydys voi pahimmillaan aiheuttaa vaaratilanteen veneilijöille. Mikäli kalastuksenvalvoja kohtaa puutteellisesti merkityn pyydyksen, se voidaan takavarikoida, kertoo Malin Lönnroth Kalatalouden Keskusliitosta tiedotteessa.

Kaikkien 18–64-vuotiaiden muuta kalastusta kuin pilkintää, mato-ongintaa tai silakan litkausta harjoittavien tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Kalastonhoitomaksun maksettuaan voi kalastaa yhdellä vavalla lähes koko maassa. Useammalla vavalla kalastukseen, pyydyskalastukseen sekä ravustukseen tarvitaan lisäksi aina vesialueen omistajan myöntämä kalastuslupa.

Kalastonhoitomaksun voi hankkia osoitteesta Eräluvat.fi, Metsähallituksen palvelunumerosta 020 69 2424, Metsähallituksen luontokeskuksesta tai R-kioskilta.

Kalastuslupa ja kalastonhoitomaksun kuitti tulee olla mukana kalastettaessa ja se pitää näyttää, jos kalastuksenvalvoja, poliisi, metsähallituksen erätarkastaja tai rajavartiolaitoksen tarkastaja sitä kysyy. Kalastusta valvotaan tehostetusti tänä vuonna, osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa ja Kalatalouden Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen toteuttamaa kalastuksenvalvontakampanjaa.