Muistisairaille kaupustelu tyrmistyttää – ”epätervettä markkinointia suitsittava”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja Mia Laiho vaatii puuttumista häiritsevään puhelinmarkkinointiin.

Kokoomuksen kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho vaatii puhelinmarkkinointiin kirjallista vahvistamista ennen ostopäätöstä. Laiho on jättänyt asiasta hallitukselle toimenpidealoitteen.

Laihon mukaan muutos parantaisi erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeusturvaa.

– Kuluttajille ja erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville, kuten muistisairaille, vammaisille, ikäihmisille puhelinmyyntitilanne on usein ongelmallinen. Puhelut tulevat aina yllättäen ja voivat olla myös harhaanjohtavia. Ihminen joutuu tekemään päätöksen puutteellisin tiedoin, voi kokea olevansa painostetussa tilanteessa ja tilanteesta ulospääsemiseksi tekee ostopäätöksen, Laiho kertoo tiedotteessaan.

Laihon mukaan kuluttajan tulisi saada ostopäätöksen kannalta olennaiset tiedot kirjallisena. Hän toteaa, ettei mahdollisuus markkinointikieltoon poista sääntelyn tarvetta, sillä sen tekeminen on esimerkiksi ikäihmisille hankalaa eikä poista kaikkia puhelinmyyjien yhteydenottoja.

Suomessa on runsaat puoli miljoonaa yli 75-vuotiasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan heidän määränsä nousee lähes 800 000 henkilöön vuoteen 2030 mennessä. Laiho muistuttaa, että tässä joukossa on runsaasti muistisairaita ja muita aivojen toiminnan häiriöistä kärsiviä.

– Kuluttajan asema parantuisi, jos hän saisi mahdollisuuden harkita täysin yllättäen tullutta ja puhelinkeskustelun aikana syntyneiden mielikuvien perusteella hänelle markkinoitua ostosta rauhassa. Puhelimessa asioinnin tulee täyttää saman kuluttajansuojan taso kuin verkon ulkopuolella tehdyissä sopimuksissa, Laiho sanoo.

Laiho toteaa kuluttajansuojan olevan puutteellinen, kunnes laissa vaaditaan kirjallista vahvistusta kaikista puhelimessa sovituista ostoista.

– Lainsäädäntöä on muutettava niin, ettei hyvätahtoisuutta ja alentunutta harkitsemiskykyä voida käyttää hyväksi. Muutenkin puhelinkauppa on kuluttajien kannalta ongelmallista, kun ostopäätös tehdään vain kuuleman perusteella. Yhteiskunnan pitää pystyä suitsimaan epätervettä markkinointia. Olisi oikeus ja kohtuus, että kuluttajilla on mahdollisuus harkita ostopäätöstään rauhassa.