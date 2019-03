”Muistatteko Suomen tilanteen neljä vuotta sitten?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antti Häkkäsen mukaan kokoomus on vahvassa nosteessa gallupeissa.

Oikeusministeri ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen puhui keskiviikkona Heinolassa puolueensa toritapahtumassa ja Lahdessa kahvilatilaisuudessa.

– Haluan kertoa positiivisia viestejä. Neljän vuoden aikana kun Suomessa on tehty päätöksiä, asiat ovat menneet parempaan suuntaan selvästi. Tämä maa on saatu takaisin raiteilleen, työllisyyden ja palvelujen rahoituksen ja verotulojen osalta, Antti Häkkänen sanoi Heinolassa.

– Muistatteko neljä vuotta sitten tilanteen?! Monet monet taloustutkimuslaitokset ja EU-komissio varoittelivat, että Suomi on ajautumassa samanlaiseen velkakierteeseen kuin monet Etelä-Euroopan maat. Työttömyys kasvoi, velka kasvoi, Suomi oli aika lailla ongelmissa.

Häkkäsen mukaan kovilla päätöksillä ja määrätietoisella työllä maa on käännetty aivan toisenlaiseen asentoon.

– 140 000 työpaikkaa, yrityksillä tilauskirjat pullistelevat, velkakierre on saatu taittumaan, Häkkänen luetteli.

– Vain tätä kautta olemme saaneet kestävämmälle pohjalle myös jokaisen palvelujen rahoituksen. Hoivapalvelujen, terveyspalvelujen, koulupalvelujen rahoitus, ja samalla myös eläkkeiden rahoitus. Lisää hoitajia on voitu palkata.

– Lisää samaa linjaa tarvitaan!

Alla näkyvällä kansanedustaja Timo Heinosen kuvaamalla videolla Antti Häkkänen sanoo, että velka ja verot hyydyttävät työnteon ja yrittämisen kannusteet. Sen sijaan ahkeruus ja yritteliäisyyden tukeminen tuovat verotuloja ja palveluja.

Lahdessa Häkkänen mainitsi puolueensa vaalinalustilanteesta.

– Tällä hetkellä kokoomus on vahvassa nosteessa gallupeissa. Uskon että eilinen puheenjohtaja Petteri Orpon esiintyminen (Ylen tv-tentissä) ja muu osoittaa kansalaisille, että me tarvitsemme tähän maahan vahvan pääministerin, jolla on selkeä, realistinen ote asioista, Antti Häkkänen sanoi.