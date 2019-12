Terhi Koulumies: Muista turva raketteja ampuessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ettei kenenkään tarvitsisi aloittaa vuosikymmentä sairaalan päivystyksessä.

Uusi vuosi lähestyy ja moni juhlistaa vuoden vaihtumista ampumalla ilotulitusraketteja. Eduskuntaan on jätetty kansalaisaloite ilotulitteiden rajoittamiseksi ja se on tervetullut. Kansalaisaloite rajaisi luokkien F2 ja F3 ilotulitteiden käytön siirtymäajalla vain ammattilaisten käyttöön. Aloitteen puolesta ovat kampanjoineet 15 eri terveys- ja eläinjärjestöä ja sen tavoite on vähentää ilotulitteiden aiheuttamia terveys-, hyvinvointi- ja ympäristöhaittoja.

Jos ilotulitusraketteja kuitenkin aikoo ampua nyt tulevana uutena vuotena, kannattaa kiinnittää huomiota turvallisuusasioihin. Siten kenenkään ei tarvitse aloittaa uutta vuosikymmentä sairaalan päivystyksessä. Vuoden 2000 jälkeen Suomen sairaaloissa on valitettavasti hoidettu satoja ilotulitusraketeista aiheutunutta silmävammaa. Vammoista moni on tullut alaikäisille ja moni myös katsojille eli sivullisille. Ilotulituksista syntyy muun muassa silmä-, kuulo- ja käsivammoja. Laajasta tiedottamisesta huolimatta silmävammat eivät ole vähentyneet tällä vuosikymmenellä, vaikka suojalasit ovat tulleet pakollisiksi.

Uudenvuodenrakettien ampuminen on pelottavaa myös monelle lemmikille. Koirat on hyvä käyttää ulkona hyvissä ajoin ennen kello kuutta ja huolehtia, että koira on hyvin kytketty. Useat eläimet tarvitsevat jopa rauhoittavaa lääkitystä uudenvuodenillan ajaksi. Jotta lemmikkien kärsimystä voisi lieventää, kannattaa ainakin koirat ulkoiluttaa hyvissä ajoin ennen ammuskelun alkamista. Ilotulitusraketteja saa periaatteessa ampua uudenvuodenaattona vain iltakuudesta yökahteen, vaikka moni ei valitettavasti noudata tätä ohjetta.

Rakettien paukkeesta voivat kärsiä koirien lisäksi myös luonnossa elävät eläimet ja tietysti myös muut kotieläimet kuten kissat tai lemmikkikanit. Eläinten kuuloaisti on herkkä, ne kuulevat muutaman oktaavin korkeampia ääniä kuin ihmiset. Ne voivat erottaa pamahduksia sellaisillakin äänitaajuuksilla, joita me ihmiset emme kuule ollenkaan. Eläinten pelon voi huomata esimerkiksi siitä, että ne jähmettyvät ja alkavat ehkä myös täristä, yrittävät piiloutua tai säntäilevät ympäriinsä. Moni ei tule ajatelleeksi, että myös akvaariokalat voivat säikkyä ja pelätä.

Lemmikkien kärsimystä voi yrittää vähentää rauhoittelemalla niitä ja pysymällä myös itse rauhallisena. Häkkieläimen voi siirtää pahimman rakettien paukkeen ajaksi johonkin hiljaisempaan paikkaan kotona, jos sellainen löytyy. Verhot ja kaihtimet voi sulkea, jotta mahdollisimman vähän valojen vilkkumista tulee sisälle. Myös radion tai television pitäminen auki häivyttää paukkeen ääniä ja välkkeitä. Ovet kannattaa sulkea, jotta pelästynyt eläinparka ei säntää ulos pakoon.

Terhi Koulumies Kokoomuksen helsinkiläinen kansanedustaja