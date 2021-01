Muista nämä kolme asiaa lämpötilan nopeissa muutoksissa

Putkirikkoihin, hohkaaviin pattereihin ja liukkaisiin pihoihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Lämpötilat vaihtelevat nyt nopeasti Suomessa. Talvisäät tavoittivat alkuvuodesta koko Suomen. Kova pakkanen on purrut myös maan eteläosissa, mutta nyt ennustekartoilla näkyy jo paikoin jopa plussa-asteita.

Sään lauhtuminen voi tuoda esiin jäätymisen aiheuttamia putkirikkoja tai aiheuttaa vesivahinkoja. Nopeisiin lämpötilan muutoksiin liittyy myös monia lämmittämisen ja liukkauden riskejä.

Vakuutusyhtiö LähiTapiola listasi kolme asiaa, joihin kotona ja mökillä nyt kannattaa kiinnittää huomioida.

1) Pakkanen rikkoo putkia – hereillä sulatuksessa

Pakkasjaksojen jälkeiset lauhkeat kelit näkyvät vakuutusyhtiöissä usein ilmoituksina vuotovahingoista. Pakkasella jäätyneet käyttövesiputket joutuvat koville sään nopeasti lauhtuessa tai jäätyessä pian sen jälkeen uudestaan. Kotona putkivuoto huomataan usein nopeasti, mutta etenkin mökillä vettä saattaa joskus tihkua pitkäänkin.

– Isoimmat vahingot liittyvät usein tilanteisiin, joissa vapaa-ajanasunnolla on jätetty vedet päälle ja vuoto on ehtinyt tihkua pari päivää tai viikkojakin. Hurjimmissa tapauksissa lattialle on ehtinyt muodostua parinkymmenen sentin paksuinen jääkerros. Näiden ikävien yllätysten välttämiseksi pääsulkuventtiili tulee aina sulkea, kun rakennus jää edes muutamaksi päiväksi tyhjilleen. Erityisesti mökkien kohdalla on suositeltavaa ja varminta tyhjentää putkisto talven ajaksi, ellei rakennusta käytetä säännöllisesti, sanoo LähiTapiolan korvauspäällikkö Jussi Korpelainen tiedotteessa.

Putkien jäätymisen ehkäisemiseksi rakennuksessa kannattaa pitää riittävää peruslämpöä. Lämmön kiertoa voi edistää esimerkiksi jättämättä sisällä väliovet auki ja poistamalla seinien läheisyydessä olevia kalusteita. Näin lämpöä yltää myös ulkoseinien varteen koteloituihin putkistoihin. Vanha keino on myös jättää kovalla pakkasella kotona hana hieman tiputtamaan yöksi.

– Putkien jäätymisestä voi kieliä, jos vettä tulee hanasta tavallista pienemmällä paineella. Samoin vedenkulutuksen muutoksen saattaa havaita vesimittarista, Korpelainen sanoo.

– Jos epäilee putkien jäätyneen, niiden sulattamiseen kannattaa aina kutsua ammattilainen. Putkea ei saa lähteä sulattamaan omatoimisesti esimerkiksi avotulella tai kuumailmapuhaltimella. Tällöin on riski paitsi palovammoista ja putken hajoamisesta myös tulen karkaamisesta rakennuksen muihin osiin.

2) Tulisijat ja patterit hohkaavat – vältä vaarat

Ilmojen kylmetessä ja yöpakkasia vasten monessa kodissa lämmitystä lisätään tulisijoilla tai kääntämällä pattereiden nuppeja kaakkoon. Mökillä tai autotalli- ja varastotiloissa saatetaan myös ottaa käyttöön lisäpattereita ja -lämmittimiä.

– Kodin lämmittäjän kannattaa pelata varman päälle, jottei kovista pakkasista tulisi sanonnan mukaisesti tulipalopakkasia. Jos tulisijaa ei ole käytetty pitkään aikaa, kannattaa lämmitys aloittaa pikkuhiljaa ja lisätä puita maltilla. Äkillinen tulisijan lämmitys esimerkiksi mökillä saattaa aiheuttaa vaurion tulipesään tai savuhormiin tai pahimmillaan sytyttää tulipalon, kertoo projektijohtaja Antti Määttänen.

Puut kannattaa tuoda ennen tulien pitoa hyvissä ajoin sisään lämpenemään. Puu palaa parhaiten ja puhtaimmin kuivana.

Määttänen muistuttaa myös pattereiden ja lisälämmittimien riskeistä.

– Jos sähköpatteri hohkaa täysillä, ei sen päälle tule laittaa vaatteita tai mitään muutakaan, joka voisi syttyä palamaan. Erityisen tarkkana kannattaa olla liikuteltavien rakennuslämmittimien kanssa. Niissä on yllättävän suuret varoetäisyydet, jotka kannattaa varmistaa käyttöohjeesta. Lisäksi lämmittimet pitää asettaa siten, että niiden kaatuminen ei ole mahdollista.

3) Varo liukastumasta kotipihassa

Lämpötilojen vaihtelu saattaa talvella yllättää myös kotoa ulos astuessa. Suomalaiset tietävät, että talvisin on usein liukasta, mutta todellinen pääkallokeli saattaa liittyä juuri nopeisiin muutoksiin lämpötilassa.

– Erityisen varovainen kannattaa olla niinä päivinä, kun pakkanen on lauhtunut nopeasti tai lämpötila noussut pakkaselta plussan puolelle. Jäinen maa tai esimerkiksi portaat voivat olla hyvin liukkaat, jos niiden pintaan on muodostunut kosteutta tai sulamisvettä tai pintaan sataa kevyttä lunta. Tällaisina aamuina en lähtisi hakemaan postia tohveleissa tai käyttämään koiraa edes pienellä lenkillä lenkkareissa, Määttänen sanoo.

Liukastumisista johtuvat kaatumiset aiheuttavat Suomessa vuosittain tuhansia loukkaantumisia ja myös vakavia vammoja.

Liukkauteen voi ennalta varautua kotonakin esimerkiksi seuraamalla liukkaan jalankulkusään varoituksia, varaamalla liikkeellelähtöön enemmän aikaa ja vetämällä lähtiessä liukuesteet tai nastakengät jalkaan. Myös pihan hiekoitus on yksi keino.