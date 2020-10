Muista nämä asiat, jos käytät halloween-linssejä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Väärin käytettyinä efektipiilolinssit voivat aiheuttaa tulehduksia.

Halloween juhla lähestyy. Viime vuosina myyntiin on tullut efektipiilolinssejä, jotka saavat silmät näyttämään esimerkiksi täysin mustilta tai kissan silmiltä. Optikkoliike Specsaversin mukaan linsseistä voi kuitenkin väärin käytettyinä koitua ongelmia.

– Linssit itsessään eivät ole sen vaarallisempia kuin tavallisetkaan piilolinssit, mutta juhlan luonteen huomioon ottaen käyttötavoissa voi olla eroa. Väärin käytettyinä piilolinssit voivat nimittäin aiheuttaa tulehduksia ja ne voivat jopa heikentää käyttäjän näkökykyä, kertoo tiedotteessa Specsavers Itäkeskuksen optikko-yrittäjä Marina Åkerlund.

Hän muistuttaa, että linssit tulee pitää henkilökohtaisina ja jokainen juhla vaatii omat linssinsä.

– Kaikilla meillä on omanlaisemme bakteerikanta, ja taudit voivat levitä jaettujen linssien kautta. Yhteisiä linssejä ei siksi missään nimessä kannata hankkia. Koska efektilinssit ovat niin sanottuja kuukausilinssejä, on pakkauksen avaamisen jälkeen käyttöaikaa vain kolmekymmentä vuorokautta riippumatta siitä, kuinka monta päivää linssejä on pidetty silmissä. Samoja linssejä ei siis tule käyttää vuodesta toiseen, Åkerlund varoittaa.

Lisäksi ennen ensimmäistä piilolinssien käyttökertaa kannattaa hänen mukaansa käydä optikolla piilolinssisovituksessa.

Optikkoliikkeen muistilista efektilinssien käyttäjälle:

• Käsittele linssejä aina puhtain käsin.

• Aseta linssit silmiin ennen kuin teet muun juhlameikin.

• Puhdista linssit kunnolla käytön jälkeen, jos aiot vielä käyttää niitä uudelleen.

• Älä käytä samoja linssejä kaverin kanssa.

• Voit käyttää kosteuttavia silmätippoja linssien kanssa käyttömukavuuden lisäämiseksi.

• Noudata linssipakkauksen ohjetta: kertakäyttölinssit tulee heittää heti roskiin, kuukausilinssit säilyvät oikein säilytettyinä piilolinssikotelossa kuukauden.

• Muista aina tutustua linssipakkauksen käyttöohjeisiin.