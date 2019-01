”Muiden maiden tulisi ymmärtää” – Suomen erikoisuutta hehkutetaan USA:ssa

RUSI-ajatuspajan tutkija Elisabeth Braw kehottaa muita länsimaita ottamaan mallia Suomen kokonaisvaltaisesta lähestymisestä maanpuolustukseen. Hänen mukaansa sodankäynnin luonne on muuttunut tavalla, johon ei voi vastata vain perinteisin menetelmin.

– Asevoimien on kyettävä torjumaan hybridisodankäyntiä, jota käydään disinformaation, kyberhyökkäysten ja vaalien häiritsemisen kautta. Kilpailijavaltio voi saada aikaan valtavaa tuhoa käyttämättä ainuttakaan sotilasta, Braw toteaa Wall Street Journalin kirjoituksessaan.

Hän viittaa Britannian asevoimien entisen komentajan, kenraali evp. Richard Barronsin lausuntoihin, joiden mukaan taistelua käydään nykyään lähes päivittäin. Barronsin mukaan riskinä on laajemman sodan puhkeaminen ”hiirenklikkausten ja ohjusten nopeudella”.

Elisabeth Braw’n mukaan modernien uhkakuvien torjuminen edellyttää laajaa ymmärrystä turvallisuudesta.

– Mallia voi ottaa Suomesta. Jo lähes kuuden vuosikymmenen ajan maassa on tarjottu maanpuolustuskurssia politiikan, puolustusalan, elinkeinoelämän ja järjestökentän johtajille. Kolme ja puoli viikkoa kestäville kursseille otetaan kerrallaan enintään 50 osallistujaa, Braw toteaa.

Kurssit ovat olleet hyvin suosittuja, vaikka johtajien poissaolo töistä voi olla yritysten kannalta haastavaa. Braw’n mukaan Suomi on edistänyt kansalaisyhteiskunnan ja puolustusvoimien välistä yhteistyötä muita länsimaita tehokkaammin.

– Koska hybridisodankäynti kohdistuu yhteiskunnan kaikkiin osa-alueisiin, tulee myös puolustuksen olla saumatonta. Myös muiden maiden tulisi ymmärtää Suomen lailla, että talouselämän, järjestöjen ja asevoimien yhteistyö on elintärkeää koko maan turvallisuuden kannalta, Braw sanoo.

Hybrid warfare is presenting us with seamless aggression. We need seamless defence, where all sectors of society work together. For a good first step, countries should look at how the Finns do it. My piece: https://t.co/OL7YCuyc1N @FinMissionNATO @finlandinuk @Konflikt_Sicher pic.twitter.com/bCm7k6Iuki

