MTV: Yritysten asemaa pyritty turvaamaan sote-sovussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lähteen mukaan lainsäädäntöön ei tule tarkkoja prosentteja sallitusta ulkoistamisen määrästä.

MTV Uutisten tavoittama hallituspuoluetta edustava lähde kertoo, että yritysten asemaa on pyritty turvaamaan sote-uudistuksessa. Lähde kertoo, että ”vain se ei ole sallittua, mikä kielletään laissa”.

Yksityiset palveluntuottajat ovat olleet huolissaan tulevasta asemastaan sote-uudistuksessa.

Lähteen mukaan mitään tarkkoja prosentteja lainsäädäntöön ei ole tulossa siitä, minkä verran ulkoistamista sallitaan, mutta julkisen tuotannon osuuden pitää olla ”riittävä”.

MTV:n tietojen mukaan toistaiseksi ei ole tiedossa, mitä riittävä osuus tarkoittaa. Joitakin ulkoistuksia kuitenkin todennäköisesti joudutaan neuvottelemaan uudestaan.

Lähteiden mukaan Länsi-Pohjan iso ulkoistus on tarkoitus mitätöidä. Asiaan liittyy siirtymäaika, joka on yhden lähteen mukaan kolme vuotta. Julkisuudessa siirtymäksi on esitetty myös kahta vuotta.

Eduskuntaryhmät käsittelevät sote-sovun tuloksia niin, että esityksestä on tarkoitus tiedottaa tiistaina.