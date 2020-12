MTV: Vihreiden edustaja esittänyt pehmennyksiä Haavisto-mietintöön

Vihreä perustuslakivaliokunnan jäsen on lähettänyt sähköpostin muiden hallituspuolueiden edustajille liittyen perustuslakivaliokunnan käsittelemään ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) tapaukseen, kertoo MTV Uutiset.

Kansanedustaja Outi-Alanko Kahiluoto (vihr.) kertoo Twitterissä, että kyse on hänen lähettämästään viestistä.

MTV Uutisten julkaisemasta sähköpostiviestistä käy ilmi, että vihreät yrittää saada muut hallituspuolueiden valiokuntajäsenet kannattamaan pehmeämpää ilmaisua mietinnön tekstissä.

”Hei, alla pieniä muutosesityksiä valiokuntaneuvoksen pohjaan ministerivastuuasiassa. Muutosehdotukset ovat isoilla kirjaimilla. Toivottavasti voitte tukea näitä”, hallituskumppaneille lähetetty sähköposti alkaa.

Viestissä ehdotetaan pehmennyksiä valiokuntaneuvos Matti Marttusen laatimaan mietintöluonnokseen, jonka käsittelyä perustuslakivaliokunta jatkaa tänään keskiviikkona.

Vihreiden edustaja on kirjoittanut muutosehdotukset viestiinsä isolla kirjaimilla. Hän on lisännyt pohjatekstiin sanoja, kuten ”saattanut” ja ”mahdollisesti”.

”Kuitenkin ministeri Haavisto on SAATTANUT valiokunnan käsityksen mukaan käyttää harkintavaltaansa vastoin hallintolain 6 §:n säännöksistä ilmenevää oikeasuhtaisuuden vaatimusta määräämällä valmistelemaan konsulipäällikön siirron konsulipäällikön tehtävästä kokonaan toisiin tehtäviin selvityttämättä konsulipäällikön oikeusasemaan vähemmän puuttuvien toimenpiteiden mahdollisuutta”.

Mietintöluonnokseen on lisätty myös kokonaisia kappaleita. Niissä pyritään tuomaan esille Haaviston toiminnan oikeutus tavoiteltuun päämäärään nähden eli al-Holin leirillä olleiden palauttamiseksi Suomeen.

”TOISAALTA SIIRRON VOITAISIIN KATSOA OLEVAN OIKEASSA SUHTEESSA TAVOITELTUIHIN PÄÄMÄÄRIIN NÄHDEN, KUN OTETAAN HUOMIOON VELVOLLISUUS PYRKIÄ AKTIIVISIN TOIMENPITEIN TURVAAMAAN LEIRILLÄ OLEVIEN SUOMALAISLASTEN EDUN JA OIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN LAPSEN OIKEUKSIEN YLEISSOPIMUKSEN JA PERUSTUSLAIN 22 §:N MUKAISESTI.”

”Konsulipäällikön siirtohakkeen poikkeuksellisuus suhteessa UM:n vakiintuneeseen hallintokäytäntöön korostaa sen luonnetta ennakoimattomana ja MAHDOLLISESTI osin oikeasuhteisuusvaatimuksen kannalta ongelmallisena.”

Vihreiden edustaja ehdottaa myös johtopäätökseen muutosta, joka muuttaisi sen merkityksen päinvastaiseksi alkuperäisestä.

”Perustuslakivaliokunnan mielestä Haaviston menettelyn moitittavuutta VOIDAAN KUITENKIN PITÄÄ VÄHÄISENÄ (POIS: ei voida rikosoikeudellisessa arviossa pitää kokonaisuutena arvioiden vähäisenä).”

Alanko-Kahiluoto pitää mietintötekstiä sisältävän viestinsä vuotamista ”vakavana kolhuna perustuslakivaliokunnan luottamuksellisuudelle”.

– Ehdotetuilla muutoksilla keskeneräiseen pohjaan on juridinen perustelu. Oma näkökulmani perustuslakivaliokunnan käsittelyihin on, että käsittelyn tulee aina nojata asiantuntijoihin, Outi Alanko-Kahiluoto kirjoittaa.

