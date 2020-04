MTV: Veikkauksen liikevaihto romahti

Pelikoneiden sulkeminen on tehnyt kymmenien miljoonien eurojen loven Veikkauksen liikevaihtoon.

Veikkaus sulki maaliskuun puolivälissä jokaisen fyysisen peliautomaatin Suomesta koronaviruksen takia. Pelikoneiden sulkemisella on ollut dramaattisia vaikutuksia Veikkauksen liikevaihtoon, kertoo MTV.

Veikkauksen vastuullisen rahapelaamisen päällikkö Hannu Rinkinen kuvailee tilannetta taloudellisesti haasteelliseksi.

– Viime viikkojen aikana on jäänyt tulematta pelikatetta kymmeniä miljoonia. Jos tilanne jatkuu kuukausia, puhutaan todella suurista summista, Rinkinen sanoo.

Menetetty summa voi nousta MTV:n mukaan jopa satoihin miljooniin, jos tilanne jatkuu. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että Veikkauksella on yhä vähemmän jaettavaa edunsaajille.

– Me tulotetaan se raha viranomaisille ja ministeriöille, mitä viivan alle jää. Se päätös on poliittisella tasolla, minkälaista karsintaa joudutaan tekemään esimerkiksi urheilu-, kulttuuri- ja sosiaalialan järjestöissä. Se on kuitenkin selvää, että rahapelikate tulee olemaan reilusti alle sen, mitä on budjetoitu ja suunniteltu, Rinkinen kertoo.