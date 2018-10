MTV: Vankiloissa ainakin 10 yhteiskunnalle vaarallista vankia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan osa vangeista voisi aiheuttaa esimerkiksi terrori-iskun.

Suomen vankiloissa on tällä hetkellä yli 40 radikalisoitunutta vankia, uutisoi MTV. Näistä vangeista noin kymmenen arvellaan voivan aiheuttaa uhkaa yhteiskunnassa. Vankien joukossa on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia henkilöitä.

– On arvioitu, että he voivat esimerkiksi aiheuttaa terrori-iskun. Tai he voivat jatkaa ideologiansa jakamista muille, ja joku muu saattaa olla se, joka tekee iskun. Nämä ihmiset ovat sellaisia, joiden voidaan ajatella olevan oikeasti uhka, kertoo Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuuspäällikkö Juha Eriksson Etelä-Suomen rikosseuraamusalueelta.

Rikosseuraamuslaitos aloitti kaksi vuotta sitten seuraamaan ja tunnistamaan mahdollisia radikalisoituneita vankeja. Radikalisoitunutta henkilöä voi olla hyvinkin vaikea tunnistaa, mutta muutokset käyttäytymisessä saattavat kieliä radikalisoitumisesta.

Radikalisoituneet vangit ovat yleensä samoilla osastoilla muiden vankien kanssa.

– Jonkun verran on tiedossa väkivaltatapauksia, joita on ollut, kun henkilö on esimerkiksi kääntynyt kristinuskoon ja toinen radikalisoitunut ei ole sitä hyväksynyt. Mutta mitään vakavaa väkivaltaa ei ole heidän takiaan tapahtunut, Eriksson toteaa.